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在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

多災多難的一年…波音罷工持續 分析師：日營收至少損失1億美元

中央社／ 西雅圖17日綜合外電報導
波音公司在和代表3萬多名員工的工會達成協議前，每天營收損失至少達1億美元。 圖／路透
波音公司在和代表3萬多名員工的工會達成協議前，每天營收損失至少達1億美元。 圖／路透

分析師今天表示，美國航太巨擘波音公司在和代表3萬多名員工的工會達成協議前，每天營收損失至少達1億美元。

路透社報導，西雅圖地區的波音員工上週拒絕新勞動合約後展開罷工。這些員工生產波音最暢銷的737MAX，以及在美國西岸工廠生產的其他噴射機型。

這波罷工可能造成波音數十億美元損失，對波音原本已緊絀的財務帶來壓力，債信評等恐因此遭到調降。

今年1月1架最新一代737 MAX機型客機在飛行期間發生機身艙門脫落事件，開啟波音多災多難的一年，而當前這起自從2008年以來首次罷工風波則是波音面臨的最新難題。波音今年以來股價跌幅已近40%。

北岸研究（Northcoast Research）分析師歐林（ChrisOlin）預估，罷工造成的損失至少高達30億美元，「波音最有可能會取消原本生產計畫中的33架到35架飛機，恐導致每日營收損失1億200萬美元」。

而被網羅來挽救外界對波音信心的新執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）上任才幾週就面臨勞資爭端。

三大信用評等公司上週警告，波音罷工若持續恐讓該公司投資等級的債信評等不保。一旦債信評等遭降，將導致波音的借貸成本攀升，波音目前債務金額已達600億美元。

投資銀行TD Cowen分析師范魯莫爾（Cai vonRumohr)說：「相較於2008年每天近1億美元的銷售額損失，我們估計這次罷工衝擊更大，因為目前的量比較高。」

由於自由現金流為負值，加上利潤率欠佳，波音的財務已經面臨壓力，必須創造足夠的現金流才能償付債款。

波音今天表示，將凍結人事，並考慮暫時實施無薪假以控制成本。

波音 罷工

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