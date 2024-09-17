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美零售銷售優於預期！美股早盤齊漲 輝達旺、英特爾勁揚3%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國零售銷售意外攀升，提振眾人對美國經濟的信心，17日早盤美股四大指數齊揚。路透
美國零售銷售意外攀升，提振眾人對美國經濟的信心，17日早盤美股四大指數齊揚。路透

投資人靜候聯準會（Fed）利率決策前夕，美國零售銷售意外攀升，提振眾人對美國經濟的信心，17日早盤美股四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤漲0.2%、標普500指數漲0.3%、那斯達克指數漲0.6%，費城半導體指數漲0.9%；台積電ADR走高0.5%、輝達（Nvidia）走高0.8%。

微軟攀漲1.6%，該公司董事會通過600億美元的新庫藏股計畫，並將季度股息上調10%。

英特爾勁揚3%，該公司擬分拆晶圓代工事務，並要替亞馬遜旗下的網路服務公司AWS，打造AI晶片。與此同時，拜登當局宣布依據晶片法案，將再撥30億美元給英特爾。

美國8月零售銷售月增0.1%，優於市場預期的下滑0.2%，7月數據也上修至成長1.1%，顯示第3季末的經濟狀況維持穩健。

1995年時任Fed主席的葛林斯班，帶領美國達成罕見的軟著陸，如今交易員預料，軟著陸有望再次成真，激勵股債雙漲。彭博分析1989年來的六次Fed寬鬆周期，發現Fed開始降息時，標普500、美債、黃金通常都會走升。

市場降息兩碼的呼聲日增，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場如今估計，Fed有67%機率，將在17、18日會議上降息兩碼，高於上周五（13日）估計的47%。

Principal資產管理公司的沙阿說，經濟活動穩健，但勞動市場轉疲，相互矛盾的訊號讓Fed決策變得棘手，市場預期很少在如此接近聯邦公開市場委員會（FOMC）之時，仍如此分裂。

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