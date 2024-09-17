疫後復甦希望幻滅？ 這些投資大咖悄悄加碼押注中國經濟

2024年已經過了大半時間，世界仍然對中國感到擔憂，從房地產困境到經濟數據低迷，中國似乎仍擺脫不了新冠疫情大規模封鎖後遺症的困擾，國內生產毛額（GDP）疲軟、股市陷入困境，以及失業率居高不下，使各界對疫情後快速復甦的希望幻滅。

但在所有的不確定性中，並非所有市場思想家都認同這種悲觀和末日的觀點。BML Funds的投資長亞歷山大（ Ted Alexander）在CNBC的節目上說：「所有人都對中國很失望。我懷疑我們能否看到我們所經歷的下行趨勢出現驚喜，但中國仍然有很多出色的創新。」

包括避險基金Appaloosa Management創辦人泰珀和「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）在內的億萬富豪投資人最近透露，他們將堅持對中國的押注。

根據最近的13F申報文件，儘管泰珀在第2季減持7%阿里巴巴的股份，但這家中國電子商務巨頭仍是泰珀的最大持股。Appaloosa目前持有價值62億美元的股權，阿里巴巴占了其中12%。

泰珀也增加了包括京東、貝殼控股在內的其他中國公司的持股，以及兩檔中國指數型股票基金（ETF），後者佔Appaloosa股票投資組合的26%。

貝瑞最近也有類似的動作，這位著名投資人在第2季度大舉買入阿里巴巴股票，持有該公司1,120萬美元部位，使阿里巴巴成為貝瑞的最大持股，百度和京東等其他中國科技股也在貝瑞的投資組合中佔有一席之地。

同時，BCA Research最近將中國在岸股票評級上調至「加碼」，該公司的中國策略師Jing Sima預期，中國在岸股票的表現將被動優於全球股市。資深投資人博布拉斯（George Boubouras）也在中國試手運，這位K2資產管理公司（K2 Asset Management）研究部董事總經理看到了新興市場的機會。