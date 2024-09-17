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美8月零售銷售回軟「優於預期」 Fed降息2碼機率看升
美國8月零售銷售大幅回軟，使聯準會（Fed）本周政策會上決議降息2碼的機率升高。美股期指漲幅擴大。
美國商務部17日公布，8月整體零售銷售比7月微增0.1%，略優於預估的-0.2%，但遠比7月時的1.1%增幅（修正數）疲弱。
扣除汽車後，零售銷售額增加0.1%，低於預估的0.2%，及7月時的0.4%增幅；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.2%，低於預估的0.3%，及7月時的0.4%增幅。
扣除建材、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組金額，增加0.3%，符合預估，但略低於7月時的0.4%增幅。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據。
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