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台灣業者不押寶中國 進軍馬來西亞瞄準穆斯林商機

中央社／ 吉隆坡17日專電
2024年馬來西亞國際清真展（MIHAS）17日開幕，台灣也設立國家館參展，與其它國家搶攻穆斯林清真商機。圖／中央社
2024年馬來西亞國際清真展（MIHAS）17日開幕，台灣也設立國家館參展，與其它國家搶攻穆斯林清真商機。圖／中央社

美中貿易戰未歇，台灣食品業者陸續轉戰馬來西亞，分散風險，不再押寶中國，將目光瞄準龐大的穆斯林清真商機。參展業者說，取得清真認證是搶下穆斯林市場的敲門磚。

2024年馬來西亞國際清真展（MIHAS）今天開幕，吸引日本、韓國、印尼、台灣、印度、新加坡、巴勒斯坦與中國等數十國參展，成為東南亞地區最大的清真產業展會。台灣設立國家館參展與其它國家搶攻穆斯林清真商機。

穆斯林人口約占全球總人口1/4，從商業貿易角度擁有龐大的人口紅利，穆斯林市場近年不斷成長，台灣從2016年推動新南向等相關政策，特別著重穆斯林市場，諸如馬來西亞、印尼等國家的穆斯林市場。

旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）認為，馬來西亞的3400萬人口中有逾60%以上的穆斯林族群，馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）對清真證認十分嚴格，清真食品舉凡從產地到餐桌過程都不能受到不合法物質污染，清真（Halal）認證是藉由科學化的檢測方式，確認食品是否合乎伊斯蘭教法相關規範。

清真認證絕非僅「沒有豬肉（no pork）」那麼簡單，在私營企業任職的女性穆斯林伊旺妮（Iwani）今天告訴中央社，台灣想把產品進軍馬來西亞市場，最好要先獲得清真認證，然後再嘗試下一步市場行銷。

她指出，一旦成功申請獲准拿到清真認證，就可嘗試把所有的台灣產品帶給馬來西亞本地客戶，諸如最近很夯的CU便利商店、全家便利商店或其他超商，台灣可以透過這種媒介向年輕穆斯林族群推廣台灣產品，因為這些都是馬來西亞最大的便利店之一。

伊旺妮說：「獲得清真認證是最好的方式，它能確保穆斯林消費者的安全，確認我們吃的所有食材都是符合清真標準。」

冬瓜茶磚業者蕭崇瑋分享申請經驗說，從2016年起決定申請兩套清真認證，但並非想像中容易，不僅先進行內部廠房整理，再開始申請清真認證，申請過程中幾乎全廠總動員，除資金投入，工廠人員要按時上課培訓，重新認識穆斯林教義上的規範。

他表示，「什麼樣的東西可以使用、什麼樣的東西不能夠使用」，這些都是非穆斯林族群必須注意的細節，也是一個很辛苦的學問和過程，諸生產線消毒方面就是其中一例，這些都是非常細小的細節。

梅山茶茶油業者凃淑靜認為，台灣致力把好的產品推向海外市場，但穆斯林市場對台灣來說的確商機無限，東協國家有眾多穆斯林人口紅利，台灣只要拿到清真認證，代表拿到打入廣大穆斯林食品市場的敲門磚。

醬料業者陸根田強調，清真認證是一個非常嚴謹的證明，生產工廠要符合穆斯林規範，審查單位會到工廠來進行生產流程審查，如果想要搶攻穆斯林商機，沒有清真認證將寸步難行，無法打入穆斯林市場。

2024年馬來西亞國際清真展（MIHAS）17日開幕，搶攻穆斯林清真商機，不少穆斯林到台灣館詢問嘗試拿到清真認證的台灣產品。圖／中央社
2024年馬來西亞國際清真展（MIHAS）17日開幕，搶攻穆斯林清真商機，不少穆斯林到台灣館詢問嘗試拿到清真認證的台灣產品。圖／中央社

穆斯林 馬來西亞

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