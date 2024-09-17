台積電進駐熊本 福岡縣工業用地變動率全日本第一

日本國土交通省今天公布截至7月1日的基準地價。福岡縣工業用地的平均變動率比去年上升11.6%，居全日本第一。這是1976年有紀錄以來，福岡縣首次站上榜首，主因是台積電插旗熊本，以及疫情促使電子商務盛行，導致工業用地需求上升。

每日新聞、日本經濟新聞報導，在福岡市附近的城鎮粕屋町，相關業者表示，鄰近九州高速公路福岡交流道出口，以及福岡都市高速公路的地段，房地產需求旺盛，許多人諮詢是否有倉庫用地。

工業用地需求增加的背景之一是疫情使得電子商務盛行，導致物流基地的用地需求增加。在粕屋町附近的宇美町和須惠町也出現類似情形。在工業用地平均變動率方面，宇美町上漲23.3%，須惠町也達到22.4%。

工業用地增加的另一個原因，在於以台積電為主的半導體相關產業進駐潮。

在工業用地平均變動率達到15.6%的福岡縣久留米市，台積電主要合作夥伴「家登精密工業」計劃在1萬平方公尺的用地上建造工廠。北九州市方面，半導體封測龍頭日月光投資控股的日本子公司也在7月底與市政府簽署了在若松區購買16公頃市有地的意向合同。

此外，數據也顯示，日本無論是住宅用地或是商業用地的價格都在上漲，全國平均地價上漲1.4%，連續第3年呈現漲勢，尤其是商業用地的漲幅明顯高於住宅用地，較去年同期上漲2.4%。

商業用地價格上漲率方面，排名第一的是台積電工廠附近的熊本縣大津町2個地點，均比去年同期上漲33.3%。排名第3的地點在附近的菊陽町，漲幅為32.5%。

此外，日本晶片製造商Rapidus計劃建設工廠的北海道千歲市周邊，商業用地價格也大幅上漲。千歲市北榮地區一處地價上漲24.5%，末廣地區一處地價上漲24.2%，分居第9和第10名。