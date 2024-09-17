經濟好轉希望落空 9月德國投資信心急墜

今天出爐的調查數據顯示，隨著德國復甦希望似乎落空，這個歐洲最大經濟體9月的投資人信心急遽下滑超乎預期。

曼罕歐洲經濟研究所（ZEW）這項受外界密切關注的經濟預期指數自8月的19.2點急墜至3.6點，遠低於金融數據公司FactSet訪調分析師預估微幅滑降的16.6點。

曼罕歐洲經濟研究所所長溫巴赫（AchimWambach）在聲明中說：「經濟情況近期內好轉的希望逐漸衰減。」

儘管歐洲中央銀行（European Central Bank）上週決議降息，提供企業喘息機會，這項最新出爐的德國投資人信心指數仍大幅下滑。

溫巴赫說：「大多數受訪者在形成他們的預期心理時，似乎已將歐洲央行的降息決議納入考量。」

德國過去一向是歐洲成長火車頭，去年卻因對抗高通膨，成為唯一出現萎縮的主要已開發經濟體。

在第2季意外萎縮的情況下，德國經濟今年難以出現成長。

汽車巨擘福斯汽車集團（Volkswagen）本月稍早表示，該公司考慮關閉旗下在德國的工廠。經理人表示，這項空前舉措是迫於經濟困境而下的決定。