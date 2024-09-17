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全球半導體市場擴大 國發會主委：台日應強強聯手

中央社／ 東京17日專電
國發會主委劉鏡清受邀參加日本記者俱樂部（JNPC）聯合記者會。圖／國發會提供
國發會主委劉鏡清受邀參加日本記者俱樂部（JNPC）聯合記者會。圖／國發會提供

國家發展委員會主委劉鏡清近日率領近50家新創赴日本參加創新高峰會，今天下午在日本記者俱樂部舉行記者會。他強調，全球半導體市場正在不斷擴大，日本和台灣需要以「強強聯手」的方式共同應對。

產經新聞報導，對於在全世界市占率較高的半導體，劉鏡清提出「安全性、信賴性、友好國、市場」等4項原則，並表示正在重新建構供應鏈。

他也表示，台積電進駐熊本縣符合上述方針，「第一工廠儘管利潤率不高，但從長遠來看，是為了客戶的利益」。

劉鏡清還提及計劃在北海道建廠生產半導體的日本晶片製造商Rapidus。他表示，「需要觀察未來是否會與台灣形成競爭關係」。他也強調，「半導體市場正在不斷擴大，日本和台灣需要以強強聯手的方式共同應對」。

台灣第一次與東京都政府主辦「台灣・日本創新高峰會」，推動台灣新創公司以活用AI人工智慧技術的產品進軍日本。日本放送協會（NHK）報導，高峰會今、明兩天在東京都內舉辦，吸引台灣和日本共約100家企業參加。

劉鏡清今天在開幕式上表示，台灣以打造成「AI智慧島」為目標，希望在科技發展方面獲得全世界關注，並呼籲加強台日雙方合作。

國發會將於東京設立實體基地，以擴大台日雙邊企業、新創和投資機構交流，將於明天正式啟用。

報導稱，對於台灣企業而言，儘管中國市場規模龐大，但由於兩岸政治關係緊張，許多公司認為開展中國市場有其風險，因此愈來愈多台灣新創公司希望藉由日本市場來拓展海外業務。

一名利用AI開發翻譯系統的台灣新創公司負責人說，「日本人口多，市場也很大，相較於中國的法律會突然改變，在日本可以放心開展業務」。

劉鏡清 半導體 日本

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