日立造船子公司不僅竄改引擎油耗 排氣動力也造假

日本日立造船公司今天向日本政府國土交通省提出旗下兩家子公司造假船用引擎油耗數據的中期調查報告書，根據報告書，除了油耗數據，連有關排氣和引擎動力的數據也被竄改。

日立造船今年7月5日宣布，旗下兩間子公司涉嫌造假船用引擎油耗數據，時間長達20年以上。國土交通省已分別於7月8日及10日赴兩間子公司調查。

這兩間子公司分別是位於熊本縣的日立造船海洋引擎公司（Hitachi Zosen Marine Engine），以及位於廣島縣的IMEX公司。兩間公司主要業務都是製造船用引擎。

日本朝日新聞報導，有問題且完成調查的引擎共有1366具，加上新調查的部分總計1375具，其中有1372具油耗數據被竄改，呈現比實際更好的數據。

再者，其中400具引擎還造假排氣成分濃度測量數據，另有621具引擎，跟調查水下動力輸出時負載相關的數據也被竄改。