華爾街日報：美官員本周赴北京開會 關切中國產能過剩

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國高級官員代表團本週將前往北京，參加美中高階官員會議，將聚焦中國製產品在全世界市場氾濫的疑慮。

華爾街日報引述一名財政部官員的消息報導，以財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）為首的美國官員將在19日和20日與中國官員舉行會議。

中美兩國去年成立一個經濟工作小組，在雙方競爭升高之際加強溝通，這場會議是這個經濟工作小組的第5次會議，該小組成員包括了聯邦準備理事會（Fed）官員。

夏包在給華爾街日報的聲明稿中表示：「重點是我們擁有一個彈性的管道，與我們的（中國）對口官員討論一連串經濟議題，不但在我們看法一致的領域，也在我們看法分歧的領域。」

「在我們這次訪問期間，我們將針對中國總體經濟失衡和工業政策對美國與世界各地的勞工和企業可能造成的嚴重傷害，展開進一步討論。」

報導中表示，在新一輪對話中，美國代表團將以財長葉倫（Janet Yellen）今年4月訪中期間提出的警告為基礎。葉倫當時指出中國巨大的製造機器的產出過於龐大，以致於整個世界無法吸收。

中國在國內需求疲軟之際，擴大製造產能，將過多的產能出口到海外。這樣的政策選擇反映中國領導人習近平強調打造全方位產業供應鏈，以降低中國對外國產品的依賴，卻提高世界其他國家對中國的依賴。

目前為止，這樣的政策已對全球產業造成排擠，恐將引發新一輪全球貿易戰。許多中國的貿易夥伴從美國、歐洲，甚至部分被視為對北京相對友善的亞洲國家，也提高對中國的關稅與其他貿易壁壘，以防堵低價中國製產品來襲。

華府、布魯塞爾和其他當局都擔心中國出口氾濫，這些出口產品往往在政府的補貼之下生產，恐壓垮他們國內的產業，導致工作流失和企業關門，重演21世紀之初所謂的「中國衝擊」（China Shock）。當時中國大量出口鋼鐵等產品，擾亂全球市場。

這次對許多已開發國家而言風險更高，因為中國的政策直接針對電動車與再生能源等西方國家本身想扶植的產業核心。

北京則是駁斥關於產量過剩的警告，稱這只是以美國為首的西方國家想壓制中國崛起的藉口。北京也進一步告上世界貿易組織（WTO）挑戰華府的產業政策。

除了外部的批評聲浪，北京也面臨內部的壓力。

不必要的廠房侵蝕企業獲利，造成資金浪費，削弱生產力成長。中國不少經濟學家呼籲政府把援助的對象，從製造業轉向家庭，以提振內需。

然而，領導團隊迄今對於調整政策興趣缺缺。隨著美中關係持續緊張，習近平反而加速在電動車、半導體和人工智慧（AI），以及再生能源等產業的發展，這些產業被視為中國超越美國行動的關鍵。

夏包今年7月在美國智庫外交關係協會（Council onForeign Relations）演說時表示，華府憂心在對美國的企業和勞工產生重大外溢效應的情況下，北京「目前明確傾向推動製造業更進一步成為中國的成長動力」。

夏包在給華爾街日報的聲明中表示，美國代表團也將和中方討論合作的領域，像是許多開發中國家面臨的債務和融資方面的挑戰。

中國砸下了1兆美元，推動一帶一路基礎建設計畫，擴大在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力。當中許多國家如今面臨無力償還中國債務的難題，北京因此成為協助尚比亞這類國家債務減免的多邊協商核心。