法人：第4季面臨景氣及美國大選變數 建議股四債六

富蘭克林投顧表示，展望第4季，儘管景氣及美國選舉大選變數猶存，但美國聯準會（Fed）可望漸進式降息，且第4季向來是股市及消費的傳統旺季，投資人不必太過悲觀。相較於第3季的股六債四比重，第4季建議債六股四，提高債券及平衡型基金比重。

在第4季的核心部位，富蘭克林投顧建議比重拉高到60%，除了美國平衡型、美國高評級複合債券基金之外，可納入加碼日圓的全球債型基金，以掌握全球央行降息潮及日圓升值趨勢。股市走勢預期先蹲後跳，看好長線趨勢完整的科技及印度股市，可各占20%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人波克（Edward Perks）指出，股債間的負相關性重現，讓多元資產基金能展現資產配置的優勢，加上下半年以來科技七雄以外的股票轉強，視為美股多頭更健康的訊號。目前基本情境為Fed採取漸進式降息，政策正常化將最能嘉惠債券與利率敏感型資產。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人德賽（Sonal Desai）指出，目前較看好短天期的高品質企業債，因仍能提供較高且安全的殖利率收益，但目前利差仍不夠，在景氣若下行或金融市場意外震盪時，無法提供太多的緩衝保護。資金成本壓力仍大，非投資級公司債的贏家與輸家獲利將持續分歧，需要嚴選持債。

富蘭克林證券認為，第4季投資主旋律之一是全球央行貨幣政策走向寬鬆，唯一的例外是日本。日本央行貨幣政策正常化，將締造日圓進入長線升值軌道。投資人如果手上日圓部位高，除了透過日股基金參與日本商機之外，也可以布局有日圓避險月配息級別的收益型基金，以提高投資收益。