Fed利率會議前亞股多收高 日圓走強拖累東京股市
亞洲股市今天大多收高，東京股市則因出口商受日圓走強打擊而下跌超過1%。投資人正為美國聯邦準備理事會（Fed）降息和日本央行利率決議預做準備。
法新社報導，針對聯準會將削減借貸成本達半個百分點的押注近日大幅上升。觀察人士認為，官員希望提前實施一系列降息措施。
這影響了美元走勢，日圓兌美元匯率昨天盤中升破140圓關卡，觸及139.96日圓兌1美元，創下2023年7月以來最強勁水準，美元兌其他主要貨幣也呈現疲軟。
日圓自今年7月觸及40年低點以來已上漲約13%。日圓走強對日股基準日經225指數造成打擊，這項指數在上週末的假期結束後挫跌了1%。
然而，對於聯準會即將大幅降息的樂觀預期提振了多數亞洲股市，香港、雪梨、新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市今天收漲；上海、首爾和台北股市則因假期休市。
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