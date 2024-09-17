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美股財報出色！有望受惠聯準會降息 法人：逢低布局3大行情

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美股第2季財報超乎預期強勁，有利支撐美股。示意圖／路透資料照
美股第2季財報超乎預期強勁，有利支撐美股。示意圖／路透資料照

施羅德投信指出，美股第2季財報超乎預期強勁，有利支撐美股。以科技股獲利成長21.2%最高，其次是金融股成長20.6%、健康護理股成長20.4%。此外，公用事業股獲利成長15.6%、核心消費股成長14.5%，都優於市場預期，也高於美股平均的13%成長。

施羅德投信建議投資人，趁股市拉回時逢低布局，以掌握年底三大行情。首先是降息行情。根據FedWatch期貨市場定價顯示，美國聯準會（Fed）在9月18日降息機率已達100%，可望刺激股債表現。根據以往經驗，美國首次降息後，股債上揚機會高。

第二是大選行情。施羅德投信指出，美國將於11月初舉行總統大選，選前常因選情激烈令市場擔憂未來產業方向，促使股市偏向震盪。不過，在不確定性消除之後，選後往往有慶祝行情。

第三是旺季行情。施羅德投信表示，歷史紀錄顯示，9月往往為全年度最動盪的月份，但第4季的10~12月平均報酬率逐月上揚，且正報酬比例也是全年最高。因此，9月波動實為投資人提供逢低買進機會，可伺機布局，參與傳統旺季行情。

美股 聯準會 降息

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