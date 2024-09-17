馬來西亞國際清真展 安華：清真產品涵蓋生活各面向

2024年馬來西亞國際清真展今天開幕，首相安華致詞強調，清真產業經過多年發展，超越傳統認知的「無豬肉、無酒精」概念，而是涵蓋食品以外的生活各個面向。

馬來西亞國際清真展（MIHAS）從17日起在國際貿易與展覽中心（MITEC）舉行為期4天展覽，吸引包括日本、韓國、印尼、台灣、印度、新加坡、巴勒斯坦與中國等數十國參展，成為東南亞地區最大的清真產業展會。

安華（Anwar Ibrahim）表示，清真產業快速發展，如今的清真產業代表著健康食物、安全、清潔與先進的製程技術，避免使用不當或危險原料，清真產業產品不僅令人滿意，也具有更高水準。

他指出，昔日外界對清真食品的傳統看法是「無豬肉、無酒精」（no pork, no alcohol），如今清真產業在清真認證方面有卓越表現，甚至超越普遍所接受的標準。

安華認為，清真產品不僅具競爭力，也能在與其它一般產品相較時脫穎而出，清真產品除食品外，更包括清潔、衛生與使用現代科技等多元領域。

他說，清真並非僅侷限於穆斯林，也關係到全體馬來西亞人的利益，諸如佛教徒、基督徒、印度教徒等都參與到今天的馬來西亞國際清真展，並不會有任何的歧視。

安華強調，過去出國訪問期間，無論是到東協國家、亞洲、歐洲、阿拉伯世界或最近造訪的俄羅斯，他們都關注清真產業，認可馬來西亞在這個領域發揮的功能並尋求合作。因此，馬來西亞政府與有關當局要扮演推動清真產業發展角色，強化清真產業與貿易相關投資功能。

另外，投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）也說，馬來西亞去年清真產品出口達馬幣550億令吉（新台幣約3850億元），未來於2030年的清真產品出口將可達馬幣750億令吉，對推動經濟成長扮演重要角色。

今年的馬來西亞國際清真展展示諸如化學加工、天然食品、飲料、食品加工、包裝及與食品相關領域的清真產品，台灣也設國家館參展。