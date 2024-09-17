快訊

中秋放假想展雄風？醫曝拿藥比率增 籲「吃1物」要小心：恐延壯陽藥副作用

給錢不如給房？老翁做對「1件事」無痛轉移財產 省近400萬贈與稅

男毒駕賓士車1死5傷重大車禍 檢方「這原因」向法院聲請羈押禁見

馬來西亞國際清真展 安華：清真產品涵蓋生活各面向

中央社／ 吉隆坡17日專電
馬來西亞國際清真展開幕，首相安華致詞強調，清真產業經過多年發展，超越傳統認知的「無豬肉、無酒精」概念，而是涵蓋食品以外的生活各個面向。圖／路透
馬來西亞國際清真展開幕，首相安華致詞強調，清真產業經過多年發展，超越傳統認知的「無豬肉、無酒精」概念，而是涵蓋食品以外的生活各個面向。圖／路透

2024年馬來西亞國際清真展今天開幕，首相安華致詞強調，清真產業經過多年發展，超越傳統認知的「無豬肉、無酒精」概念，而是涵蓋食品以外的生活各個面向。

馬來西亞國際清真展（MIHAS）從17日起在國際貿易與展覽中心（MITEC）舉行為期4天展覽，吸引包括日本、韓國、印尼、台灣、印度、新加坡、巴勒斯坦與中國等數十國參展，成為東南亞地區最大的清真產業展會。

安華（Anwar Ibrahim）表示，清真產業快速發展，如今的清真產業代表著健康食物、安全、清潔與先進的製程技術，避免使用不當或危險原料，清真產業產品不僅令人滿意，也具有更高水準。

他指出，昔日外界對清真食品的傳統看法是「無豬肉、無酒精」（no pork, no alcohol），如今清真產業在清真認證方面有卓越表現，甚至超越普遍所接受的標準。

安華認為，清真產品不僅具競爭力，也能在與其它一般產品相較時脫穎而出，清真產品除食品外，更包括清潔、衛生與使用現代科技等多元領域。

他說，清真並非僅侷限於穆斯林，也關係到全體馬來西亞人的利益，諸如佛教徒、基督徒、印度教徒等都參與到今天的馬來西亞國際清真展，並不會有任何的歧視。

安華強調，過去出國訪問期間，無論是到東協國家、亞洲、歐洲、阿拉伯世界或最近造訪的俄羅斯，他們都關注清真產業，認可馬來西亞在這個領域發揮的功能並尋求合作。因此，馬來西亞政府與有關當局要扮演推動清真產業發展角色，強化清真產業與貿易相關投資功能。

另外，投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）也說，馬來西亞去年清真產品出口達馬幣550億令吉（新台幣約3850億元），未來於2030年的清真產品出口將可達馬幣750億令吉，對推動經濟成長扮演重要角色。

今年的馬來西亞國際清真展展示諸如化學加工、天然食品、飲料、食品加工、包裝及與食品相關領域的清真產品，台灣也設國家館參展。

穆斯林 馬來西亞

延伸閱讀

台積電德國廠動土後 英特爾宣布暫緩德國廠建設2年

大馬收容所疑涉兒少性虐 首相安華要求儘速調查

如何在美中間尋找平衡？學者分析馬來西亞立場：既要拿到、也要吃到蛋糕

大馬不甩中國抗議 安華：持續南海油氣探勘

相關新聞

紐時引述美晶片專家：美國出口管制「迫使中國晶片公司全面進步」

紐約時報16日報導，中國大陸最先進的晶片製造商中芯國際，深陷當前地緣政治科技戰中，但追蹤晶片產業的美國科技專家崔歐洛（P...

Fed傳聲筒：本周降息1或2碼都很糾結 要靠鮑爾聚攏共識

聯準會（Fed）幾乎篤定在台北時間周四凌晨宣布降息，但對降息1碼（0.25個百分點）還是2碼（0.5個百分點）並無把握。...

美中貿易緊張沒讓南韓出口商「漁翁得利」 泡菜、製鐵業都叫苦

外界以為，美中貿易緊張局勢加劇，會讓南韓成為鷸蚌相爭的贏家，但貿易專家指出，南韓出口增長主要集中在記憶體晶片，掩蓋住其他...

市場預期Fed將降息 專家盤點歷史數據：布局首選「2類資產」

在今年的Jackson Hole全球央行年會，美國聯準會主席鮑爾表示對通膨降至2%的目標更有信心，並認為美國開始降息時機...

美國經濟可望軟著陸 降息有利美股等風險資產

美國聯準會（Fed）本周可望降息，有利風險資產。法人指出，依歷史經驗，如果是在經濟未陷入衰退時降息，在所有資產類別中，首...

印度經濟結構調整！傳蘋果今年將在印度生產 法人：益增未來成長潛能

蘋果正式發表iPhone 16全系列新款手機，消息指出蘋果今年預計將首次在印度生產iPhone Pro與Pro Max兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。