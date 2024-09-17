波克夏現金部位 本季可能觸及3000億美元大關

波克夏本季現金部位可能觸及3,000億美元大關，主因為出售美國銀行（BofA）等持股，且獲利可能強勁、且庫藏股活動清淡，也可能反映有「股神」稱號的執行長巴菲特對股市的審慎態度。

波克夏上季現金與約當現金增至2,770億美元，而7月中以來的申報資料顯示，該公司本季以來已出售約70億美元的美銀股票。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，波克夏本季來自營運的稅後獲利（不計股票資產組合的帳面損益）預料約為100億美元，且庫藏股活動再度減緩，7月頭三周沒有買回任何股票，但目前波克夏股價高於7月水準，暗示本季末之前的庫藏股活動可能都不多。

若波克夏在大幅減碼美銀以外的其他持股，本季現金部位可能觸及3,000億美元。巴隆周刊指出，巴菲特在上季大砍蘋果持股近一半至4億股後，可能保持這個持股水準，因為他先前減碼可口可樂（Coca-Cola）持股時，也砍到約4億股就停手。

波克夏的潛在現金支出之一，為出售蘋果股票後的稅負。波克夏已是全美手握最多現金的企業，蘋果上季現金與約當現金部位為1,530億美元，Google母公司字母（Alphabet）擁有1,010億美元。

此外，波克夏的債務水準不到200億美元，約一半為日圓計價債務，實質有助對日本五大商事的投資進行匯率避險。