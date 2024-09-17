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美中貿易緊張沒讓南韓出口商「漁翁得利」 泡菜、製鐵業都叫苦

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
從泡菜到製鐵業，南韓出口商都面臨來自中國大陸的激烈競爭。圖／路透
從泡菜到製鐵業，南韓出口商都面臨來自中國大陸的激烈競爭。圖／路透

外界以為，美中貿易緊張局勢加劇，會讓南韓成為鷸蚌相爭的贏家，但貿易專家指出，南韓出口增長主要集中在記憶體晶片，掩蓋住其他行業面臨的困境，他們的市場被成本較低的中國大陸競爭對手搶走。

南韓泡菜是例證：今年上半年，南韓進口泡菜數量超過出口，幾乎全部來自中國大陸，而且陸製泡菜的成本是南韓同類產品的六分之一。

前南韓貿易部長、現在任職彼得森國際經濟研究所（PIIE）的Yeo Han-Koo表示，「關於中國大陸產能過剩的敘述，大多是中國大陸與西方的貿易爭端，主要討論電動車、太陽能和電池等領域，但影響及於整個全球經濟，範圍遠大於綠色產業」。 

美歐實施關稅迫使中國大陸將出口移轉到其他市場，雖然讓南韓企業有較多的機會可以出口到美國，但韓國貿易協會（KITA）的研究員Do Won-Bin說，「這是雙刃劍」，結果造成大陸對越南、沙烏地阿拉伯、巴西和哈薩克等國的出口大增，不利於經營東南亞、中東、中亞和拉美市場的韓企。

KITA的數據顯示，從2023年1月到今年4月，中國大陸出口商每個月的出口均價都在下降，共降10.2%，南韓同期的出口均價僅降0.1%。

以製鐵業來說，中國大陸鋼材的均價是每噸863美元，遠低於南韓鋼材的2,570美元。

南韓的大型石化公司也苦苦掙扎，有些已決定停止、退出合資企業，並延後擴張計畫。

大韓商工會議所（KCCI）調查發現，南韓製造商已對其保持優勢的能力失去信心，僅26.2%說，過去五年在技術和品質上一直保持優勢，有73.3%預計未來五年會被陸企超越。

南韓

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