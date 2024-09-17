Fed傳聲筒：本周降息1或2碼都很糾結 要靠鮑爾聚攏共識

聯準會（Fed）幾乎篤定在台北時間周四凌晨宣布降息，但對降息1碼（0.25個百分點）還是2碼（0.5個百分點）並無把握。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯認為，最後將取決於主席鮑爾如何引導同僚在各面兼顧的縝密考量下做成決策。

提米羅斯引述前Fed顧問 Willam Englsih 指出，這次會議的癥結在於他們兼顧不同風險之下的感受，如果對經濟成長和就業的顧慮大過對通膨的疑慮，保險起見，可能會希望較大幅度如2碼的降息。

而降息1碼的主張，則基於不同的考量，包括經濟基本面良好，或是過快降息可能助長冒險，使通膨走高。Fed在9月7日開始的會議靜默期之前，Fed官員所傳達也多是1碼的降息。

English指出，很多官員對目前情況下該怎麼做真的毫無把握，「至終，鮑爾可能出面就其出一個選項建立合理的共識」。

前達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭認為，若官員本周開會考慮到即使出錯也比較不後悔的選擇，那麼以2碼做為啟動降息周期就有其道理。

卡普蘭表示，如果美國經濟從現在到11月初的下次會議期間持續走穩，Fed官員不太可能會對本周對較大幅度的降息感到後悔，因為利率仍將處於相對較高的水準。但如果Fed選擇較小幅度降息，勞動市場卻迅速惡化，官員會更悔不當初。

提米羅斯認為，官員對今年底利率水準的預測，將強化Fed降息多寡的取捨。儘管這些預測並不是經過聯邦公開市場操作委員會（FOMC）討論而產生的，但金融市場仍相當重視，因為利率展望會影響房貸、車貸和企業債務等一系列借貸成本。

9月的利率預測尤具參考價值，因為本周接下來只剩下兩次會議，分別在11月和12月，利率預測也更具體。如果更多官員預測今年降息1個百分點，這表示今年至少會有一次降息2碼。

本周降息既是如此難分難解，提米羅斯認為，最終決策可能面臨至少一位官員的異議。這兩年來，沒有任何Fed官員對政策決定投下反對票。