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日經：九州企業與台灣擴大往來 驚訝台廠節奏快

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本經濟新聞」今天報導，在台積電於日本熊本縣設廠之後，除了九州的企業與台灣之間的商務往來有擴大趨勢之外，台灣商場快速的節奏也令一些九州企業相當驚訝。

國際半導體展SEMICON Taiwan 2024本月初在台北連展3天，當時來自福岡縣遠賀町一家模具製造商的社長三重野計滋，被台中的半導體相關企業負責人連珠炮似地詢問許多問題，像是「台灣沒有這個技術，是怎麼做出來的呢？」

三重野說：「在日本國內的展覽會上，不會出現那麼深入的對話。」他的公司製造超硬合金模具，可用於生產半導體前段製程會用到的曝光裝置內部的鏡頭。

報導指出，台積電在熊本縣設廠之後，帶動九州半導體產業與台灣企業加強商務關係，一些九州廠商參加今年SEMICON Taiwan 2024，也部分反映出這個現象，參展的九州廠商均非常驚訝於台灣企業節奏之快，其中包含總部位於大分市的一間設備商。

這間廠商的產品是燒機設備（用於檢測晶片在極端高溫或低溫的狀況下是否能正常運作），業務員竹中勝大為了拓展台灣市場，2023年10月起開始在台灣跑業務，起初因為不懂台灣商場的習慣，經歷了許多文化衝擊，且常常碰壁。

日本的商場習慣是業務員先拜訪客戶數次，建立信任關係後再銷售產品。但竹中指出，在台灣跑業務，「必須事先確認我方可提供的賣價及競爭對手的狀況，再向客戶提案，不然連預約拜訪時間都約不到」。

竹中對此表示：「感受到『時間就是金錢』」。

此外，福岡縣新宮町一家自動化搬運系統設備商的駐台人員宮崎修，分享攻略台灣市場的秘訣是「由於我們組織較小，可發揮中小企業的靈活度，並且在提前理解客戶需求的基礎上，迅速優先因應，在如此累積之下贏得客戶信賴」。

他從15年前左右就在台灣生活，在機器有狀況時負責指揮因應，並時常蒐集設備投資相關資訊，客戶包含台積電、聯華電子（聯電）、日月光投資控股（日月光投控）等。

半導體 客戶 日本經濟

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