電動車關稅案中歐交手 王文濤稱歐盟執委會草率

中國商務部長王文濤赴歐洲遊說電動車徵稅議題，與義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）會晤時表示，歐盟執委會草率拒絕中國提出的方案，沒有展現出妥善解決問題的政治意願。

歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）12日表示，不接受部分中國電動車出口商提議用保證最低進口價格，以換取歐盟對中國「反補貼」調查案加徵關稅。

根據中國商務部網站16日深夜發布，正在歐洲訪問的王文濤與塔加尼會晤，並就歐盟對中國電動汽車反補貼調查等相關議題交換意見。

王文濤稱，歐盟對中國電動汽車反補貼調查是當前影響中國與歐盟經貿合作的重大問題，「遺憾地知悉，歐盟執委會草率、迅速地完全拒絕了中方提出的方案，沒有展現出藉由磋商妥善解決問題的政治意願」。

他說，這個案件影響中國與歐盟、義大利的貿易和投資合作，嚴重打擊了中國企業致力於歐洲市場發展的信心，「希望歐盟執委會回應各方的呼聲，根據中歐領導人達成的共識，通過對話磋商妥善解決中歐經貿分歧」。

根據中國商務部的新聞稿，塔加尼在會中表示，近日已和歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）通話，「要求嚴格按照世貿組織規則及歐盟相關法律規定處理此案，避免因為此案干擾中歐經貿合作」。

然而根據安莎通訊社（ANSA）報導，塔亞尼向王文濤重申，義大利願意與中國這個偉大的國家合作，「對義大利來說，中國是在國際市場上的對話者，同時也是競爭對手」。

他也明確宣示：「我重申義大利在汽車關稅問題上的立場，亦即我們支持歐盟的立場。」