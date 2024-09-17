FT: 趕在美大選前 美日將就晶片輸陸管制達成協議
英國金融時報（FT）報導，美國和日本即將就銷往中國大陸晶片業的科技管制達成協議，不過東京方面提醒可能因此招來北京報復。
報導說，白宮希望在11月美國總統大選之前公布新的出口管制措施，包括要求美國以外企業必須先取得許可，才能向中國大陸銷售有助壯大當地科技產業的產品。
拜登政府和日本和荷蘭官方連月來密集協商，希望補強原本的出口管制機制，也確保日本和荷蘭公司不會被列為美國「外國直接產品規則」（FDPR）鎖定的對象。
知情人士透露，美日雙方協商接近突破，只是有日本官員警告，由於擔心中國大陸報復，談判局面仍然「相當脆弱」。
金融時報指出，日本政府尤其擔心，如果配合美國實施出口管制，中國大陸可能阻擋關鍵礦物的出口，特別是鎵和石墨。
美國的出口管制措施目的是在堵住現有規定的漏洞，在華為等大陸業者近兩年在晶片生產繼續快速發展之際，追加更多限制。華府希望讓中國更難取得關鍵的晶片製造工具，但這些管制會對荷蘭的艾司摩爾（ASML）和日本的東京威力科創（Tokyo Electron）的業績帶來極大的影響。
美國也希望日荷兩國管制軟體更新和維修在內的服務，如此形同將已對美國企業和公民實施的管制措施擴大涵蓋至日、荷兩國，對中國大陸影響甚大。
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