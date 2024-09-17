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高盛重申看漲金價 調降Q4鐵礦砂價格預測

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
高盛16日重申樂觀看待金價前景，預期明年初將漲至每英兩2,700美元。路透
高盛16日重申樂觀看待金價前景，預期明年初將漲至每英兩2,700美元。路透

高盛（Goldman Sachs）16日重申樂觀看待金價前景，預期明年初將漲至每英兩2,700美元，理由是各國央行需求與美國聯準會（Fed）即將降息。但該投銀調降今年第4季的鐵礦砂價格預估15美元，降到每噸85美元，因市場供應過剩。

 高盛在一份報告中表示：「雖然我們認為，在我們經濟學家預期Fed將於18日降息1碼的基本情境下，金價會有一些戰術下行空間，我們仍重申我們做多黃金的交易建議，也維持2025年初每英兩2700美元的目標價格」不變。

高盛說，雖然各國央行的結構性需求升高，已重新設定價格層面的關係，但利率變化依然繼續帶動金價波動。

受美元走軟和Fed大幅降息的預期支撐，國際金價15日衝上每英兩2,589.6美元的歷史新高。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期Fed降息1碼的機率為31%，降2碼機率為69%。

此外，高盛調降第4季鐵礦砂價格預期至每噸85美元/噸，「我們注意到，十一黃金周假期前的補貨行動可能會在未來兩周為價格提供支撐，但鐵礦砂總庫存持續增加，為10月價格再次下跌，埋下伏筆」。

高盛指出，出口可能下降是未來一年中國鋼鐵生產面臨的主要風險，可能導致中國鐵礦砂需求進一步下降，「因為我們認為國內需求不太可能提供更多支持」。

Fed 金價 黃金周

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