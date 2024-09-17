英特爾確定要讓晶圓製造事業獨立為子公司 盤後大漲8%

英特爾（Intel）宣布，計劃將晶圓製造事業獨立為子公司，不僅擁有自己的董事會，也為引進外部資金創造機會。消息一出，英特爾周二盤後股價勁揚8%。

英特爾董事會近日開會檢討公司走向，周一向員工發出通知，羅列執行長基辛格端出的一系列重整措施，除了將德國和波蘭建廠計畫延後兩年外，還計劃在今年底前「縮減或退出」全球2/3的不動產，也將出售其Altera部分持股。

基辛格表示，這次重整將使晶圓代工事業能夠「評估獨立的資金來源」。英特爾原本計劃晶圓製造事業能為其他客戶代工生產晶片，但這兩年來每年支出高達250億美元，使英特爾財務狀況面臨沉重壓力。

CNBC引述知情人士報導，除了考慮引進外部資金外，英特爾也評估是否進一步分拆晶圓製造事業，未來可能轉為一家獨立的上市公司。

Moor Insights & Strategy 執行長 Pat Moorhead 認為，如此布局可化解潛在客戶的疑慮，但關鍵在於執行成效。

基辛格表示，英特爾將「依據預期的市場需求」，延後在波蘭和德國生產計畫約兩年，並擱置在馬來西亞建廠計畫，在美國亞利桑那州、新墨西哥州、奧勒岡州和俄亥俄州的擴廠則不受影響。

同時，英特爾宣布和亞馬遜達成協議，將以最新且最先進的「18A」製程，為亞馬遜打造人工智慧（AI）晶片，形容這是一個「多年、數十億美元的架構」。亞馬遜是英特爾重要客戶，其AWS伺服器已採用英特爾晶片，英特爾也表示，亞馬遜將採購客製化的Xeon處理器。

消息發布後，英特爾盤後股價大漲逾8%。今年以來，英特爾仍下跌58%，而周一正常交易時段已大漲6.4%，收在20.91美元。英特爾周一稍早證實，該公司符合美國政府最高30億美元補助資格。這項名為「安全保留區」（secure enclave）的計畫旨在為國防和情報目的建立穩定的先進晶片供應。依照「2022年晶片與科學法」，美國國會另撥出35億美元用於此計畫，和英特爾可能從晶片法拿到的85億美元補助是分開的。