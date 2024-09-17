快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

植入腦機介面 漸凍症患者能以意念控制數位助理

中央社／ 舊金山16日綜合外電報導

腦機介面（BCI）公司Synchron今天宣布，一名患有退化性疾病的患者已能用意念控制亞馬遜（Amazon）的Alexa數位助理，他僅透過意念就能播放節目並控制設備。

法新社報導，總部位於紐約的Synchron表示，這名64歲男子大腦表面血管中的植入物，讓他能夠用意念「點擊」亞馬遜Fire平板電腦上的圖示。

據報導，這名患有俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）患者能透過意念，指示Alexa撥打視訊電話、播放音樂和串流節目、控制燈光等智慧家庭設備，以及線上購物和閱讀。

ALS是一種退化性神經疾病，會導致肌肉無力和癱瘓。

這位名叫馬克（Mark）的患者在新聞稿中說：「能夠管理我所處環境的重要部分，也能操控娛樂裝置，讓我重新獲得我正在失去的獨立性。」

Synchron表示，這項測試目的在於展示客戶如何僅憑意念來控制擁有Alexa相容設備的智慧家庭裝置，例如門禁監控、插頭和溫度調節設備。

Synchron創辦人兼執行長歐克斯利（Tom Oxley）說：「有許多智慧家庭系統仰賴語音或觸控，而我們能直接從大腦發送控制信號。患者可以僅透過自己的意念，不用動手、不用出聲就能與家中設備互動。」

如今有多家公司正致力於將大腦與電腦連接起來，包括電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）旗下的大腦晶片新創公司Neuralink。

今年1月，Neuralink為一名因潛水事故而癱瘓的男子安裝大腦植入物，馬斯克讚揚這是一次成功的範例。

他在7月表示，隨著科技進步，他的新創公司正試圖為第2位受試患者植入大腦晶片。

患者 馬斯克

延伸閱讀

美選越選越暴力川普兩度遇暗殺 范斯歸咎左派尖銳言論

遭罵爆刪文...馬斯克發文「居然沒人暗殺拜登」

馬斯克維安團隊 等級堪比迷你特勤局 還取代號「航海家」

澳洲擬立法罰社群媒體不擋假消息 馬斯克怒轟「法西斯分子」

相關新聞

又是波音！達美客機高空壓力系統異常 折返迫降釀10人送醫

美國達美航空15日上午，一架波音737-900客機突發壓力系統問題，在1萬英尺高度無法正常加壓，最終原機折返並迫降在鹽城...

英特爾再獲美國30億美元的補助承諾 生產國防軍武晶片

美國政府根據晶片法，額外提供英特爾（Intel）多達30億美元的補助承諾，用於生產軍武系統晶片的「安全保留區」（secu...

英特爾確定要讓晶圓製造事業獨立為子公司 盤後大漲8%

英特爾（Intel）宣布，計劃將晶圓製造事業獨立為子公司，不僅擁有自己的董事會，也為引進外部資金創造機會。消息一出，英特...

字節跳動傳和台積電合作開發2款AI晶片 後年量產

科技新聞網站The Information引述知情人士報導，字節跳動和台積電（2330）合作，希望自家設計兩款用於人工智...

高盛交易部門：逢低買進AI股正是時候

人工智慧（AI）相關股票最近表現，但鑒於利率即將下降，而基本面依然強勁，高盛集團交易部門認為，現在正是逢低買進的時機。

亞馬遜取消在家上班！明年起每周5天到辦公室工作

電商巨頭亞馬遜（Amazon）16日宣布取消以遠距為主的上班模式，要求員工每周必須有5天到辦公室，新規定將在2025年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。