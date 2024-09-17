植入腦機介面 漸凍症患者能以意念控制數位助理

腦機介面（BCI）公司Synchron今天宣布，一名患有退化性疾病的患者已能用意念控制亞馬遜（Amazon）的Alexa數位助理，他僅透過意念就能播放節目並控制設備。

法新社報導，總部位於紐約的Synchron表示，這名64歲男子大腦表面血管中的植入物，讓他能夠用意念「點擊」亞馬遜Fire平板電腦上的圖示。

據報導，這名患有俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）患者能透過意念，指示Alexa撥打視訊電話、播放音樂和串流節目、控制燈光等智慧家庭設備，以及線上購物和閱讀。

ALS是一種退化性神經疾病，會導致肌肉無力和癱瘓。

這位名叫馬克（Mark）的患者在新聞稿中說：「能夠管理我所處環境的重要部分，也能操控娛樂裝置，讓我重新獲得我正在失去的獨立性。」

Synchron表示，這項測試目的在於展示客戶如何僅憑意念來控制擁有Alexa相容設備的智慧家庭裝置，例如門禁監控、插頭和溫度調節設備。

Synchron創辦人兼執行長歐克斯利（Tom Oxley）說：「有許多智慧家庭系統仰賴語音或觸控，而我們能直接從大腦發送控制信號。患者可以僅透過自己的意念，不用動手、不用出聲就能與家中設備互動。」

如今有多家公司正致力於將大腦與電腦連接起來，包括電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）旗下的大腦晶片新創公司Neuralink。

今年1月，Neuralink為一名因潛水事故而癱瘓的男子安裝大腦植入物，馬斯克讚揚這是一次成功的範例。

他在7月表示，隨著科技進步，他的新創公司正試圖為第2位受試患者植入大腦晶片。