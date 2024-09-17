又是波音！達美客機高空壓力系統異常 折返迫降釀10人送醫

美國達美航空15日上午，一架波音737-900客機突發壓力系統問題，在1萬英尺高度無法正常加壓，最終原機折返並迫降在鹽城湖國際機場，事件造成10人不適送醫治療，美國聯邦航空總署（FAA）宣布展開調查。

達美航空波音737-900型號的1203航班，原定15日上午8時由猶他州鹽城湖前往奧勒岡州波特蘭，全機共140名乘客，不料飛機壓力系統出現問題，上升至1萬英尺後無法正常加壓，儘管當時並未使用到氧氣罩。

機長宣布進入緊急狀態，並下降飛機高度，隨後折返原機場，並於上午8時30分安全降落。

達美航空當日亦聲明向乘客致歉，並表示機組人員按照程序折返原機場，地面團隊隨即向乘客提供必要支援。

FAA向哥倫比亞廣播公司（CBS）證實，目前已經展開調查。