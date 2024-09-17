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高盛交易部門：逢低買進AI股正是時候
人工智慧（AI）相關股票最近表現，但鑒於利率即將下降，而基本面依然強勁，高盛集團交易部門認為，現在正是逢低買進的時機。
高盛美國客製化標的（custom baskets）團隊副總裁Faris Mourad日前發給客戶的報告中寫道：「我們預期較低的利率可以支持IT建設、大選後經濟政策的不確定性降低，而在接下來的大會中將展示AI產品的實質進展。」
高盛的廣義AI一籃標的（Broad AI ），包括輝達、微軟、蘋果、Alphabet、 亞馬遜、Meta 和甲骨文等公司，已較7月10日觸及的2024年高點下跌11%。不止「科技七雄」在跌，其他股票也在跌。高盛今年初所推出的兩種一籃標的，一個著重資料中心的旺盛需求，另一個著重為AI提供動力的電力需求。但自7月中旬以來，AI資料中心的標的下跌8%，Power Up America一籃也下跌5%。
Mourad寫道，「對AI的悲觀情緒過多。AI（一籃）的價位相較於今年初至今的獲利趨勢來說很便宜，可能需要新的壞消息才會再下跌，但我們認為不太可能。」
基本面因素在高盛的論點扮演關鍵角色。高盛預料，AI公司的淨利未來12個月會成長大約一倍，與AI技術相關的發電量也有更多成長。
Mourad 寫道：「今年電力題材表現優異，主要由於這領域獲利成長，而美國獨立發電業者和受管制的公用事業公司最近財報季都對資料中心有正面的更新消息。」
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