聽新聞
0:00 / 0:00
亞馬遜取消在家上班！明年起每周5天到辦公室工作
電商巨頭亞馬遜（Amazon）16日宣布取消以遠距為主的上班模式，要求員工每周必須有5天到辦公室，新規定將在2025年1月2日起生效。
亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在給員工的備忘錄中表示，「公司領導層決定恢復疫情前的上班制度，回顧過去5年的時間，我們相信共同在辦公室工作的優勢更為顯著」。
自新冠疫情爆發後，各家公司都允許員工在家工作，使得舊金山和西雅圖等多個城市的市中心辦公室幾乎空無一人。過去亞馬遜因應新冠疫情，同意員工每周只需要到辦公室3天。
不過，現在有些科技公司開始強制要求員工每周2到3天返回辦公室。
根據賈西的備忘錄，在新規定之下，員工如果有「情有可原的狀況」，可向上司提出遠距工作。
賈西強調，新規定的目的是加強團隊合作與連結，以及「強化公司文化」。
路透報導，強制到辦公室的規定也讓許多亞馬遜員工不滿，他們表示在家工作既有效率，又能省下通勤的時間與金錢。去年5月，亞馬遜西雅圖總部的員工發起遊行，抗議公司更改氣候政策、裁員和返回辦公室的規定。
作為重組組織的一部分，亞馬遜希望在2025年第一季結束前減少經理人數，並增加不負擔管理職個人的人數，以減少官僚作風。與其他科技公司一樣，亞馬遜在新冠疫情之初快速成長，之後則大規模裁員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言