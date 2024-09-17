亞馬遜取消在家上班！明年起每周5天到辦公室工作

電商巨頭亞馬遜（Amazon）16日宣布取消以遠距為主的上班模式，要求員工每周必須有5天到辦公室，新規定將在2025年1月2日起生效。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在給員工的備忘錄中表示，「公司領導層決定恢復疫情前的上班制度，回顧過去5年的時間，我們相信共同在辦公室工作的優勢更為顯著」。

自新冠疫情爆發後，各家公司都允許員工在家工作，使得舊金山和西雅圖等多個城市的市中心辦公室幾乎空無一人。過去亞馬遜因應新冠疫情，同意員工每周只需要到辦公室3天。

不過，現在有些科技公司開始強制要求員工每周2到3天返回辦公室。

根據賈西的備忘錄，在新規定之下，員工如果有「情有可原的狀況」，可向上司提出遠距工作。

賈西強調，新規定的目的是加強團隊合作與連結，以及「強化公司文化」。

路透報導，強制到辦公室的規定也讓許多亞馬遜員工不滿，他們表示在家工作既有效率，又能省下通勤的時間與金錢。去年5月，亞馬遜西雅圖總部的員工發起遊行，抗議公司更改氣候政策、裁員和返回辦公室的規定。

作為重組組織的一部分，亞馬遜希望在2025年第一季結束前減少經理人數，並增加不負擔管理職個人的人數，以減少官僚作風。與其他科技公司一樣，亞馬遜在新冠疫情之初快速成長，之後則大規模裁員。