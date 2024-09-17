快訊

不斷更新／中秋節國道9大地雷路段 國10一早7車事故

北檢撇洩密 他讚辦案效率高「也可找民眾黨查柯文哲」

Apple Watch SE 3傳換「塑膠框」價格更親民 上市時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜取消在家上班！明年起每周5天到辦公室工作

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
電商巨頭亞馬遜16日宣布取消以遠距為主的上班模式，要求員工每周必須有5天到辦公室，新規定將在2025年1月2日起生效。路透
電商巨頭亞馬遜16日宣布取消以遠距為主的上班模式，要求員工每周必須有5天到辦公室，新規定將在2025年1月2日起生效。路透

電商巨頭亞馬遜（Amazon）16日宣布取消以遠距為主的上班模式，要求員工每周必須有5天到辦公室，新規定將在2025年1月2日起生效。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在給員工的備忘錄中表示，「公司領導層決定恢復疫情前的上班制度，回顧過去5年的時間，我們相信共同在辦公室工作的優勢更為顯著」。

自新冠疫情爆發後，各家公司都允許員工在家工作，使得舊金山和西雅圖等多個城市的市中心辦公室幾乎空無一人。過去亞馬遜因應新冠疫情，同意員工每周只需要到辦公室3天。

不過，現在有些科技公司開始強制要求員工每周2到3天返回辦公室。

根據賈西的備忘錄，在新規定之下，員工如果有「情有可原的狀況」，可向上司提出遠距工作。

賈西強調，新規定的目的是加強團隊合作與連結，以及「強化公司文化」。

路透報導，強制到辦公室的規定也讓許多亞馬遜員工不滿，他們表示在家工作既有效率，又能省下通勤的時間與金錢。去年5月，亞馬遜西雅圖總部的員工發起遊行，抗議公司更改氣候政策、裁員和返回辦公室的規定。

作為重組組織的一部分，亞馬遜希望在2025年第一季結束前減少經理人數，並增加不負擔管理職個人的人數，以減少官僚作風。與其他科技公司一樣，亞馬遜在新冠疫情之初快速成長，之後則大規模裁員。

在家工作 辦公室

延伸閱讀

亞馬遜CEO誓言精簡組織 並下令明年起一周五天都進辦公室

英特爾德國建廠延後2年 亞馬遜納為客戶、盤後股價飆漲

預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高

《星鳴特攻》還有呼吸？Steam後台仍不斷更新中

相關新聞

美市場收盤全覽／道瓊創新高 投資人押注Fed降息2碼

道瓊工業指數周一上漲228點，重登歷史新高，那斯達克綜合指數則下跌，受累於科技股走低，投資人押注聯準會（Fed）將以大幅...

預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高

史坦普500指數走高，投資人等待備受期待的聯準會政策會議，預計聯準會將在此次會議上自2020年以來首次降息。

高盛交易部門：逢低買進AI股正是時候

人工智慧（AI）相關股票最近表現，但鑒於利率即將下降，而基本面依然強勁，高盛集團交易部門認為，現在正是逢低買進的時機。

亞馬遜取消在家上班！明年起每周5天到辦公室工作

電商巨頭亞馬遜（Amazon）16日宣布取消以遠距為主的上班模式，要求員工每周必須有5天到辦公室，新規定將在2025年1...

英特爾德國建廠延後2年 亞馬遜納為客戶、盤後股價飆漲

英特爾（Intel）宣布一系列撙節和重整措施，包括將德國和波蘭建廠計畫延後兩年，並宣布爭取到亞馬遜（Amazon）旗下的...

微軟宣布新的600億美元天價庫藏股計畫 上季股息調高10%

微軟（Microsoft）宣布新的600億美元庫藏股計畫，董事會授權金額看齊歷來最高紀錄，上季股息也調高10%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。