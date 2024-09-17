英特爾德國建廠延後2年 亞馬遜納為客戶、盤後股價飆漲

英特爾（Intel）宣布一系列撙節和重整措施，包括將德國和波蘭建廠計畫延後兩年，並宣布爭取到亞馬遜（Amazon）旗下的AWS為客戶。

除了進一步將晶片製造事務建立為獨立子公司外，英特爾也計劃在今年底前「縮減或退出」全球2/3的不動產。執行長基辛格在發給員工的通知中說，由私募股權集團 Apollo 資助建設中的愛爾工廠將繼續做為英特爾的「歐洲主要樞紐」。馬來西亞的另一個建案則將按計畫完成，但只有在條件允許的情況下才會投入營運。

英特爾仍將致力於在美國亞利桑那州、新墨西哥州、奧勒岡州和俄亥俄州的擴廠。

英特爾宣布延後在德國馬格德堡數十億美元計畫，對蕭茲政府無疑是一大打擊。德國政府曾宣傳這項300億歐元的計畫是德國戰後史上最大的外國投資。

同時，英特爾表示，將以最新且最先進的「18A」製程，為亞馬遜打造一款人工智慧（AI）晶片，並形容這是一個「多年、數十億美元的架構」。兩家公司表示，將共同投資於客製化晶片設計。

亞馬遜擁有自己的AI晶片系列，名為Trainium和Inferentia，希望透過自家設計晶片來管理成本，並減少對輝達（NVIDIA）的依賴。

消息發布後，英特爾盤後股價大漲逾8%。今年以來，英特爾仍下跌58%，而周一正常交易時段已大漲6.4%，收在20.91美元，因為英特爾周一稍早證實，該公司符合最多可能30億美元美國政府資金的資格，用於為軍方生產晶片。

這項名為「安全保留區」（secure enclave）的計畫旨在為國防和情報目的建立穩定的先進晶片供應。依照「2022年晶片與科學法」，美國國會另撥出35億美元用於此計畫，和英特爾可能從晶片法拿到的85億美元補助是分開的。