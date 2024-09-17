聽新聞
0:00 / 0:00
微軟宣布新的600億美元天價庫藏股計畫 上季股息調高10%
微軟（Microsoft）宣布新的600億美元庫藏股計畫，董事會授權金額看齊歷來最高紀錄，上季股息也調高10%。
微軟表示，截至11月21日的股東將獲得每股83美分的現金股利，高於上季的75美分。新的股票回購計畫沒有到期日，取代2021年宣布的600億美元庫藏股計畫。
微軟是全球市值第二高的公司，過去幾年來受惠於市場掀起的人工智慧（AI）熱潮。這家軟體製造商在產品線裡注入合作夥伴OpenAI的AI技術，並宣稱這些工具能增強旗下Teams、Word和Outlook等商業應用程式。
買回庫藏股和提高股利的消息傳開後，該公司股價在周一正常交易時段微漲0.17%至431.34美元，盤後再小漲0.57%。過去一年股價上揚逾 31%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言