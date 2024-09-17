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微軟宣布新的600億美元天價庫藏股計畫 上季股息調高10%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟（Microsoft）宣布新的600億美元庫藏股計畫，上季股息也提高10%。路透
微軟（Microsoft）宣布新的600億美元庫藏股計畫，上季股息也提高10%。路透

微軟（Microsoft）宣布新的600億美元庫藏股計畫，董事會授權金額看齊歷來最高紀錄，上季股息也調高10%。

微軟表示，截至11月21日的股東將獲得每股83美分的現金股利，高於上季的75美分。新的股票回購計畫沒有到期日，取代2021年宣布的600億美元庫藏股計畫。

微軟是全球市值第二高的公司，過去幾年來受惠於市場掀起的人工智慧（AI）熱潮。這家軟體製造商在產品線裡注入合作夥伴OpenAI的AI技術，並宣稱這些工具能增強旗下Teams、Word和Outlook等商業應用程式

買回庫藏股和提高股利的消息傳開後，該公司股價在周一正常交易時段微漲0.17%至431.34美元，盤後再小漲0.57%。過去一年股價上揚逾 31%。

OpenAI 應用程式 現金股利

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