前AIT主席卜睿哲：中國軍事脅迫挑戰美台安全關係

前美國在台協會理事主席卜睿哲今天發表文章指出，中國對台軍事威脅及非軍事脅迫，是美國與台灣安全夥伴關係的挑戰，也是美國在東亞的挑戰，下任美國總統需小心因應。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）前理事主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（BrookingsInstitution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）今天在該智庫發表文章，題為美國與台灣的安全夥伴關係為何重要。

美國11月5日將舉行總統選舉，副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨，與曾任總統（2017-2021）的共和黨對手川普（Daonld Trump）對決。

卜睿哲撰文指出，美國與台灣之間有安全夥伴關係，這個關係既廣且深，同時也很複雜，下一任政府必須在北京與華府及與台北的關係背景下，小心處理。

他表示，中國以軍事威脅、非軍事脅迫這兩種方式，意圖達成統一台灣的政治目標，對台灣安全及美台夥伴關係構成嚴重挑戰，需要台灣領袖和民眾的決心、及軍事力量加以威嚇，同時，美國對台灣安全的承諾也很關鍵。

卜睿哲從7個面向，探討台灣的脆弱性對美台安全夥伴關係的影響，其中包括，台灣是否已經投入足夠的資源來嚇阻戰爭。

他提到，華府長期督促，台灣的軍事預算應占適當比例，以應對軍事威脅。然而，台灣國防預算占政府總支出的比例，自2013年至2022年的10年間，僅從11%提高到12%。相較之下，2022年的教育加上社福的比例，占總歲出的45.6%。

他說，這段期間台灣國防預算的總支出成長50.2%，每年約5%，大部分用於向美國購買昂貴武器、支應志願役軍力。台灣軍隊編制僅18.8萬人，不到人口的1%。建立更多糧食、石油、彈藥、備件等儲備，將能加強台灣的持久防禦能力。

卜睿哲也從政策面分析，美台如何調整政策，以減少中國領導人認為戰爭是唯一選項的風險。他說，關鍵在於任何台灣政府，尤其民進黨政府，必須展現無意追求法理獨立。這並不容易，因為北京有時會誤解台灣的意圖和政治動態。

他說，蔡英文任內採取不屈服於中國壓力，也不因美國支持而冒進的做法，值得仿效。有3個因素可能會鼓勵現在的賴清德政府保持克制：首先、以內政為施政優先；其次、讓民眾明白，若台灣挑釁而引起解放軍攻台，美國不太可能協防台灣；第三、美台互信與良好溝通，有助謹慎的政策協調。

至於美國是否需公開承諾協防台灣，以加強嚇阻中國？卜睿哲說，可能不需要。美國是否介入台海衝突，與衝突如何發生有關，事前無法知道。公開聲明也不是華府表達嚇阻決心的唯一方式，可以透過不公開的高層會晤明確傳達這個訊息。

對於美國大選後的美中台關係，卜睿哲說，中國對台灣肯定會繼續其非軍事脅迫，也會繼續在東亞有所作為，測試美國的反應。

他說，如果賀錦麗當選，她可能延續美國總統拜登（Joe Biden）的政策，包括與台灣密切溝通、提供台灣物質和心理支持、敦促中國展現克制。若川普當選，其政府可能跟第一任一樣，會出現混亂、矛盾、言詞不一致的現象。