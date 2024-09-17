美市場收盤全覽／道瓊創新高 投資人押注Fed降息2碼

道瓊工業指數周一上漲228點，重登歷史新高，那斯達克綜合指數則下跌，受累於科技股走低，投資人押注聯準會（Fed）將以大幅降息來啟動新一輪降息周期。

道瓊工業指數上漲228.30點，漲幅0.6%，報41,622.08點；標普500指數上漲7.07點，漲幅0.1%，收在5,633.09點；那斯達克綜合指數跌91.85點，跌幅0.5%，收在17,592.13點。

周一，衍生品市場行情顯示，投資人認為Fed在周三降息0.5個百分點的可能性約為3/5。芝商所(CME Group)的數據顯示，這一機率高於上周五的50%%。

對利率預期特別敏感的2年期美國公債殖利率跌至3.554%，為2022年9月以來的最低水準。美國10年期公債殖利率跌至3.622%，為2023年6月以來的最低水準。

日圓走高，亞洲交易一度升到1美元兌139.58日圓，紐約尾盤升值0.2%至140.62。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.4%至100.763。

金價一度攀升0.5%，創下歷史新高每英兩2,589.70美元。紐約收盤現貨金價漲0.2%，報2582.31美元。

油價上漲。全球基準油價布倫特原油期貨價格上漲1.6%，至每桶72.75美元。10月交割的西德州中級原油（WTI）上漲2.1%，結算價報每桶70.09美元。

銅價走高，中國大陸疲弱數據引發要求決策官員擴大經濟支持力度的呼聲。LME銅期貨漲0.9%，報每公噸9,390美元。

隨著Fed決策臨近，從摩根士丹利到高盛集團，再到摩根大通的策略師均表示，對股票來說，降息幅度不及美國經濟的健康狀況重要。

Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示，「一次降息 —— 無論是25個基點還是50個基點 —— 對經濟的影響可能微不足道。未來一年左右的降息路徑和幅度才最重要。」

蘋果（Apple）跌2.8%，率大型科技股下跌，一位備受關注的分析師警告iPhone 16 Pro的需求低於預期。

需求疑慮也拖累晶片製造商股價，今年表現最好的標普500指數成分股輝達（NVIDIA）下跌2%，博通下跌2.2%，美光科技急跌4.4%，推動費城半導體指數下跌1.4%。台積電ADR跌2%至169.08美元，較台北交易溢價13.8%。

英特爾（Intel）大漲 6.4%，因為該公司表示已獲得多達 35 億美元的聯邦資助，為美國國防部生產半導體。

SlateStone Wealth首席市場策略師Ken Polcari說：「如果想快速籌集大量資金，他們會怎麼做呢？他們會賣掉那些可以很快賣掉而不一定會傷筋動骨的股票。因此，你可以賣出蘋果，賣出Nvidia，賣出亞馬遜，賣出微軟，很快就能籌集到大量現金。」

台灣公司在紐約掛牌ADR表現如下：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 156.04 +1.35 154.00 1.33

中華電 CHT 124.89 0.00 123.50 1.13

台積電 TSM 1,077.99 -1.98 947.00 +12.83

聯電 UMC 54.13 -0.93 54.50 -0.68

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據