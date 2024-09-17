打造鐵達尼號的造船廠也要沉了... 而且是二度瀕臨破產

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff）曾經打造出包含鐵達尼號在內多艘富盛名的船隻，如今二度瀕臨破產。 路透
哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff）曾經打造出包含鐵達尼號在內多艘富盛名的船隻，如今二度瀕臨破產。 路透

打造出「鐵達尼號」的哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff），16日證實已進入破產管理程序，預計先著手裁減非核心部門人力，並關閉部分廠區。

路透和彭博資訊報導，位於北愛爾蘭貝爾法斯特的Harland & Wolff，2019年第一次進入破產程序時，挽回一命，但近年公司又陷債務危機。雪上加霜的是，英國上屆保守黨政府日前核准該公司請求的2億英鎊（2.64億美元）貸款紓困機制，卻在工黨政府7月上任後，遭到駁回。Harland & Wolff執行長當時立即遭到停職，公司股票也從此停止交易。

Harland & Wolff目前將先裁減非核心部門人力，並逐漸關閉部分非核心業務，包含海事服務、夕利群島渡輪（Scilly Ferries），以及位於美國和澳洲的部門。

Harland & Wolff也說，公司的核心部門將不會受到可能的破產管理程序影響，包含四座造船廠，以及北愛爾蘭Islandmagee天然氣儲槽的利息收益。

包含一些國防企業在內的組織，已表達有意收購Harland & Wolff的部分或全數部門。但Harland & Wolff表示，他們仍在為進入破產管理程序制定應變計畫，預計指派顧問公司Teneo為破產管理人。該公司也說，第一輪競標將於近期截止，出售程序將交由另一家顧問公司羅斯柴爾德（Rothschild & Co）主導。

人力 愛爾蘭 破產

延伸閱讀

美郵輪撞巨大浮冰瞬間畫面曝！乘客嚇壞：險成鐵達尼號2.0

川普與賀錦麗辯論交鋒 俄外交部發言人：2人竟在討論如何懲罰世界

鐵達尼號解體影像曝！傑克後擁蘿絲的經典船頭殘骸腐蝕掉落

世界最長壽男子迎112歲生日！親曝每周必吃1物

相關新聞

打造鐵達尼號的造船廠也要沉了... 而且是二度瀕臨破產

打造出「鐵達尼號」的哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff），16日證實已進入破產管理程序，預計先著手裁減...

Fed降息在望...美債旺、美股早盤陷整理 台積ADR、蘋果雙摔

聯準會（Fed）17、18日的政策會議即將登場，市場估計降息1碼或2碼的機率在五五波之間，美債價格攀漲，美股16日早盤漲...

日本企業想漲價 上課進修談判學

日本在過去30年通貨緊縮期間，許多企業從來不曾漲過價；現在隨著經濟有起色，加上進口原料及零組件價格上漲，以及日圓大幅貶值，使企業成本激增，如果再不漲價，只能走上毀滅一途。然而企業雖然了解必須漲價，卻不知該怎麼做；企業主管甚至要去上課，學習如何跟客戶談判漲價事宜。

英特爾盤前一度飆7% 傳出是「這原因」

美國晶片大廠英特爾（Intel）16日盤前一度飆漲7%，因傳出已獲得接受最多35億美元聯邦補助的資格，這筆資金將用於為國...

零赤字預算案！堅持財政紀律 阿根廷總統準備對戰反對黨

極右派自由主義的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）周日晚間向國會提交了2025年預算案，明年就要全面削減預算赤...

日圓升破140關卡 一年多來最強 美元指數面臨100保衛戰

日圓匯率今天盤中升破140日圓兌1美元價位，在7月觸及近38年低點後繼續擴大升勢。美元則貶至1月來最疲弱水準，反映投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。