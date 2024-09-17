打造鐵達尼號的造船廠也要沉了... 而且是二度瀕臨破產

打造出「鐵達尼號」的哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff），16日證實已進入破產管理程序，預計先著手裁減非核心部門人力，並關閉部分廠區。

路透和彭博資訊報導，位於北愛爾蘭貝爾法斯特的Harland & Wolff，2019年第一次進入破產程序時，挽回一命，但近年公司又陷債務危機。雪上加霜的是，英國上屆保守黨政府日前核准該公司請求的2億英鎊（2.64億美元）貸款紓困機制，卻在工黨政府7月上任後，遭到駁回。Harland & Wolff執行長當時立即遭到停職，公司股票也從此停止交易。

Harland & Wolff目前將先裁減非核心部門人力，並逐漸關閉部分非核心業務，包含海事服務、夕利群島渡輪（Scilly Ferries），以及位於美國和澳洲的部門。

Harland & Wolff也說，公司的核心部門將不會受到可能的破產管理程序影響，包含四座造船廠，以及北愛爾蘭Islandmagee天然氣儲槽的利息收益。

包含一些國防企業在內的組織，已表達有意收購Harland & Wolff的部分或全數部門。但Harland & Wolff表示，他們仍在為進入破產管理程序制定應變計畫，預計指派顧問公司Teneo為破產管理人。該公司也說，第一輪競標將於近期截止，出售程序將交由另一家顧問公司羅斯柴爾德（Rothschild & Co）主導。