路透：英特爾爭取PS6訂單失利 晶圓代工業務大受挫

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透報導，兩年前，英特爾年失去設計和製造Sony下一代遊戲主機PlayStation 6晶片的合約，重創其打造剛起步的晶圓代工業務的努力。

兩名消息人士透露，在一場投標程序中，英特爾力圖擊敗AMD，拿下PS6的晶片設計訂單，同時也試圖搶下台積電的晶圓代工訂單，若成功可帶來數百億美元營收。

若能贏得PS6晶片的設計訂單，將成為英特爾設計部門的一次重大勝利，晶圓代工業務也將連帶受益，而代工業務是英特爾執行長基辛格扭轉頹勢計畫的核心。

基辛格於2021年宣布英特爾成立晶圓代工部門的相關計畫，並於今年2月在加州舉行的一次活動中正式啟動該部門。PS晶片交易是從英特爾的設計部門開始談起，但若能拿下訂單，將對今年剛分拆出去的晶圓代工業務的財務表現有助益。

報導指出，Sony遊戲機的五年銷量通常超過1億台。對於晶片設計業者來說，遊戲機業務的毛利率低於AI晶片等產品，但仍然不失為一項穩定的業務，可以從自家現有技術中賺錢。能爭取到Sony的訂單，勢必也有助於推動英特爾的代工業務，該業務目前正苦於找到新的大客戶

消息人士透露，英特爾與Sony之間對於利潤的爭議，導致雙方最後無法在價格上達成協議。在競爭性投標程序中，博通等公司遭淘汰，最後只剩下AMD和英特爾競爭，最後由AMD得標。

2022年，Sony和英特爾之間的討論持續了數月，兩家公司的執行長、數十名工程師和高管，都舉行多次會談。

兩位消息人士稱，根據英特爾的內部預測，Sony的遊戲機訂單可能為英特爾創造約300億美元收入。

兩位消息人士稱，與Sony簽訂長約自然有助於為英特爾的晶圓代工業務帶來新的大客戶，目前英特爾仍致力於吸引客戶採用其先進的18A工藝。

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