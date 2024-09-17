美元指數面臨100保衛戰 日圓一度升破140

日圓匯率16日盤中升破140日圓兌1美元價位，報139.58日圓，是14個月來最高，反觀美元貶至1月來最疲弱水準，美元指數面臨100關卡保衛戰，反映投資人擴大押注聯準會（Fed）本周有機會降息2碼。

日圓16日在亞洲午盤一度升破140日圓，稍後升幅更擴大到0.9%，報139.58日圓，是2023年7月來最強勁水準。

衡量美元兌六種主要貨幣的DXY美元指數已連三黑，盤中一度下跌0.5%，報100.587，逼近8月下旬所寫的一年低點。

日圓本季以來是G10貨幣中表現最佳的，勁升15%，因為此時投資人正為美日利差有望進一步縮減布局。Fed在18日幾乎篤定降息，問題只剩下會是降1碼或降2碼；相較下，日銀今年已二度升息，本周五儘管預料按兵不動，但年底前有望再升息。

麥格里集團駐新加坡策略師貝瑞表示，Fed降息正在倒數，風險在於可能降2碼而非1碼，這支撐了日圓匯價，「光是時間推移就會帶動美元兌日圓走貶，儘管對Fed寬鬆的預期不變」。美國CFTC數據顯示，避險基金和投機客持有的日圓淨多單部位，已衝上八年新高，反映出市場看多日圓的情緒。

澳洲國民銀行策略師卡特里爾說：「我們認為新的、眼前的Fed寬鬆周期會是美元的一大逆風因素。隨著Fed寬鬆政策、在明年將利率降至中性，即便不是降到中性以下，美元也將邁向周期性走貶。」

自從日圓在7月3日觸及161.95日圓兌1美元的低點後，日圓走勢就發生急劇變化：日圓先前劇貶，促使日本當局多次進場干預、支撐日圓，如今則迅速升值，衝擊出口商的展望，也影響日本股市走勢。

許多策略師已放棄先前關於日圓弱勢的預測，並且預估會進一步升值。回顧7月初時，一些分析師曾警告，就算當局干預也無法遏止日圓頹勢，悲觀看法還預測日圓會測試170日圓兌1美元。