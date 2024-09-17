陸糧食需求降 全球農民慌

彭博資訊報導，隨著經濟持續低迷，中國大陸作為農產品進口大國的前景正給全球農民帶來挑戰。

全球市場的壓力已經顯現；法國對中國大陸的大麥出口一直在下滑，而美國新一季的玉米尚未整批售出，澳洲的小麥農可能惴惴不安，因為未來幾周他們也準備開始收割新的作物。

這一切都難以在短期內有所改變，人口老化加上經濟降溫，預示中國未來前景黯淡，貿易商和農民將得開始適應截然不同的需求前景。即使各國對糧食安全的疑慮使農產品進口在未來幾年保持強勁，但過去20年的飛速成長，可能將畫下句點。

StoneX駐上海的大宗商品市場分析師李艾薇（音譯）表示，「人們對經濟和需求愈來愈悲觀」，「進口商將非常謹慎，購買速度會放緩，將更依照需求進行採購；信心崩潰的影響無處不在。」

經濟放緩和房地產市場困境，打擊了大陸本地消費者的信心，迫使精打細算的家庭減少肉類消費，並放棄外食，這抑制了用以養豬或煎炸食品所需的農作物需求。

北京當局已採取措施保護農民，要求貿易商限制進口玉米、大麥和高粱，以緩解今年稍早因民眾搶購較便宜的進口作物而造成的供應過剩局面。