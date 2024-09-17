美股七雄 漲勢恐會減弱
美國聯準會（Fed）幾乎篤定會在本周的政策會上宣布降息，降息一般有助刺激景氣，進而帶動股市漲勢。但這次降息對美股七雄的助益可能不若以往。
從歷史經驗看，利率對科技成長股影響較大，因為它們的價值大部分來自未來的獲利來源。每次升息，這些未來獲利的價值就今日的美元計算將降低，而每次降息，這些未來獲利會變得較值錢。
但降息對美股七雄的助益可能不若以往。巴隆周刊過去幾周進行相關性分析，研究哪種指數與公債價格上漲（也就是殖利率下降）最為正相關。
結果發現美股七雄的相關系數是0.43，低於那斯達克100指數的0.52、標普500指數的0.56，以及羅素2000指數的0.59。相關系數為1表示，指數會隨著利率下降同步走跌。
所以不要過分押注聯準會利率政策對股價的影響力。最能驅動股價的還是基本面因素。
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