日65歲銀髮族四分之一仍在工作 持續上班至70歲將成新常態

日本政府最新數據顯示，65歲以上人口今年再創新高，達到3,625萬人，但這也讓養老金制度負擔沉重，再加上數十年來最高的通膨率，導致愈來愈多人為維持生計而持續工作至70歲以後，每四位65歲以上長者就有一人至今仍在工作。

日本總務省在16日敬老節前夕發布數據表示，截至15日止，日本65歲以上人口共有3,625萬人，比去年增加2萬人，不只人數創下紀錄新高，占總人口比率也達到歷來最高的29.3%，這使日本繼續蟬聯全球老年人比率最高的國家。

各國男性長者受僱人口占比

總務省的勞動力調查也顯示，2023年的65歲以上受僱人口達到歷來最多的914萬人，相當於每四名老年人中就有一人還在工作，並占整體勞動力人口的13.5%。

日本人的長壽程度在全球名列前茅，男性平均壽命81歲，女性平均87歲，但這也使該國的養老金制度捉襟見肘。據經濟合作發展組織（OECD）資料，日本逾65歲人口有約20%生活貧困，比率高於OECD成員國平均的14.2%。

很少有人能僅靠養老金生活。若將福利救濟與公共養老金的發放額加總起來，每月平均只可領到約14.5萬日圓，相當於兩人以上家庭生活費的一半。據美國社會安全網站數據，截至2024年1月，美國人平均可領到養老金1,907美元（27.6萬日圓）。

這導致日本人的退休年齡遠高過其他已開發經濟體，65~69歲和70~74歲男性勞動參與率躍升。據OECD數據，70~74歲日本男性的勞動參與率從20年前的29.8%，躍升至2023年的43.3%，美國的相對應數據為22.4%，OECD成員國的平均是17.3%。

在內閣府針對65歲以上長者進行的調查中，有逾80%受訪者覺得家庭預算吃緊。NLI基礎研究所資深分析師前田展弘表示，為支援這些人的生活，要做的事情還有很多，「許多長者正在掙扎」。

日本接近退休年齡的婦女尤其處境艱難。東京都立大學教授阿部彩估計，高齡單身女性約有44%生活在貧窮線下。

昭和女子大學客座教授八代尚宏表示，為了維持養老金福利，政府可能必須正式延長國民的工作年限。他說：「如果福利減少，人們將難以維持生計。最合理的做法就是把領取年金的起始年齡往後延。」