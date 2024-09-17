美消費必需品股防禦首選 投資人大買可口可樂、高露潔股票

在美國經濟景氣可能放緩的疑慮環伺之際，投資人正買進可口可樂、高露潔等美國消費必需品類股，在市場中尋找更具防禦性質的領域。

根據彭博的數據，包含卡夫亨氏（Kraft Heinz）、P&G和沃爾瑪等品牌家喻戶曉企業的消費必需品類股，在過去八周有六周的表現勝過標普500指數大盤。

標普500消費必需品類股指數近幾天稍有回落，但9月來表現甚佳，而且創下新高。同時間，美國就業市場開始出現「第一道裂縫」，令市場爭辯本周聯準會降息幅度，也擔心美國陷入衰退。此外，截至今年5月，信用卡平均利率為21.51%，遠高於2019年的約15%。消費金融放款業的主管警告說，較低收入的貸款者正面臨無法按時還款的窘境。巴克萊銀行業會議上銀行業高層主管們沉重的發言，讓早已擔憂美國經濟狀況的投資人感到不安。

可口可樂股價今年來上漲約20%，而高露潔則上漲了約三成。過去一個月來，零售業者沃爾瑪、Target以及生活清潔劑品牌高樂氏（Clorox），股價分別上漲14.8%、9.1%和15.6%，勝過標普500指數同期間的4.5%漲幅。

BCA Research首席美國股票策略師唐克爾表示：「從歷史來看，消費必需品這類防禦族群在聯準會首度降息之前一段時間一直表現良好，因為降息通常是有足夠證據顯示，經濟正在放緩。」

摩根士丹利本月初把沃爾瑪、可口可樂和高露潔納入其股票建議清單，建議客戶聚焦「優先考慮營運效率或具有長久定價權、或兩者兼具的防禦型企業。」

這族群也受惠於投資人逐漸撤出市場上較熱門的領域，例如AI股。德意志銀行蒐集到的資金流數據顯示，投資人的布局正轉向有如債券般的防禦類股，包括消費品類股、房地產和公用事業。