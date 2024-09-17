歐盟新制效應 WTO：打造全球碳定價機制

歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）將在明年上路，不少國家揚言提出申訴。世貿組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）警告，需要打造全球性的碳定價機制，避免單方面的綠色措施引發爭議，進而阻撓貿易。

英國金融時報（FT）報導，WTO與國際貨幣基金（IMF）、經濟合作發展組織（OECD）、聯合國合作，籌設國際碳定價制度，此舉是為了回應歐盟的CBAM。CBAM要求業者出口鋼鐵、水泥、肥料等碳密集商品到歐盟時，須替產品的碳排，支付與歐盟碳價連動的稅款。

新措施意在打造公平的競爭環境，主因歐盟製造商必須遵循當地的總量管制與交易（cap and trade），替碳排付費，但國外廠商的碳價較低、甚至無須支付碳費。

然而，貿易夥伴預料將向WTO大舉投訴。印度已暗示將狀告WTO，其餘開發中國家也說，這項措施會讓他們的商品價格，在歐盟高到乏人問津。

伊衛拉受訪時指出：「不管對錯，開發中國家視此為保護主義機制。他們的碳排極少，（目前）非洲只占全球碳排的3%」。她認為歐盟試圖解決氣候變遷是正確之舉，但這種作法可能會犧牲經濟成長，讓高效率的貿易路徑破碎化。

她說，訴訟風雨欲來，前景艱困又問題重重，何不發展共通的國際架構，如此一來能減少告上WTO的貿易訴訟摩擦。

當前全球有78個不同的碳訂價和課稅機制，工作小組擬替各地區分別設定碳價，歐盟碳價也許為每噸80美元，非洲為20美元。

這麼做需要修改CBAM，該法對產品來源國的碳價與歐盟碳價之間的價差，開徵稅款。與此同時，研議中的全球碳系統也需要保障措施，避免碳洩漏（carbon leakage），即碳排大廠搬遷到碳價較低之地。

伊衛拉並說，各國應把破壞環境的補助款，改用於永續產業，像每年達1.2兆美元的化石燃料補貼、6,000億美元的貿易扭曲農業補貼、3,000億美元的用水補貼、220億美元的傷害性漁業補貼。