波克夏 摔出兆美元俱樂部

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司摔出市值1兆美元俱樂部。 (路透)
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司摔出市值1兆美元俱樂部。 (路透)

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司股價，截至上周五（13日）已連跌八天，不僅創下15年來最長連跌紀錄，也摔出市值1兆美元俱樂部。

波克夏價位固然已經偏高，但波克夏高層上周公布出售價值1.39億美元的股票，更加深投資人的疑慮。

波克夏副董事長詹恩（Ajit Jain）上周一以平均每股695,417.65美元的價格出售波克夏A股200股。上周三申報資料顯示，詹恩直接和間接持有的A股尚有166股，此外也持有B股。

波克夏A股上周五下跌0.5%，連續八個交易日收低，跌幅為6.2%，創下2009年6月23日來連跌最久紀錄，儘管累計跌幅不重。

波克夏股價這波回落前，曾在9月3日為止連漲八個交易日，市值首度突破1兆美元大關，成為美國第八家達成此里程碑的上市公司。

波克夏近來動作頻頻，包括持續減少美國銀行的持股。波克夏8月也申報第2季建立Ulta Beauty的部位。

Edward Jones分析師夏納罕上月底指出，波克夏上半年出售近980億美元的股票，主要是蘋果，同時買進約40億美元股票，而出售股票是波克夏現金部位在第2季增加至2,770億美元的最主要因素。

售價 波克夏 美國

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