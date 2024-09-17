基金經理人錢進東南亞 泰馬印尼股債受青睞

全球基金經理人正大舉買進東南亞國家資產，這是由於市場對美國聯準會（Fed）和東南亞國家央行降息的預期，以及當地貨幣估值的吸引力，撐起對該地區市場超高投資報酬率的展望。

彭博資訊報導，許多基金管理人已在過去兩個月增持泰國、印尼和馬來西亞主權債部位，這三個月來也淨買進印尼、大馬和菲律賓股票。流入東南亞的資金，使當地貨幣本季表現領先新興市場，股市表現也輕易擊敗其他新興國家。

東南亞國家央行即將迎來一波降息循環。菲律賓已率先在8月降息，一些經濟學者也預測印尼將在本周跟進。東南亞國家的實質利率已來到歷史新高，為放寬政策製造額外空間。

目前印尼實質利率為4.1%，比五年平均高1.8個標準差，意味有大量空間可以降息。菲律賓的實質利率也比五年平均高1.5個標準差。這兩國在彭博調查的全球新興市場中，與印度和南韓同為利率水準最高的前四名。

貝萊德將利用9月出現的任何波動時機，買進菲律賓和印尼等國的亞洲新興市場債，押注當地央行和Fed的降息舉措，將推升這些國家的債券報酬率。

貝萊德亞洲基本面固定收益主管賽斯表示，看好菲、印兩國的中、長期債券，是因為這兩國央行有更多放寬政策的空間。他說，「這是亞洲固定收益的黃金年代，尤其新興亞洲市場」。若論股市，MSCI東協指數本季漲幅已達15%，同期MSCI新興市場指數則持平。

另一方面，東南亞國家的貨幣估值也呈現光明前景。彭博彙整數據顯示，東南亞國家貨幣的實質有效匯率（REER）比十年平均低1.8%，表示其貿易加權匯率過低。

同時間，拉美國家的實質有效匯率比五年平均高2.2％，而歐洲、中東和非洲國家貨幣匯率則高出4.8%，均顯示這些地區的貨幣估值過高。

最後，東南亞國家也受惠於國際間的「友岸外包」效應。由於投資人擔心11月美國大選前的美、中貿易摩擦，東南亞成為中國以外，吸引力日增的貿易對象。