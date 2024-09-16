Fed降息在望...美債旺、美股早盤陷整理 台積ADR、蘋果雙摔
聯準會（Fed）17、18日的政策會議即將登場，市場估計降息1碼或2碼的機率在五五波之間，美債價格攀漲，美股16日早盤漲跌互見，道瓊上揚，但那斯達克綜合指數受蘋果拖累下挫，費半更大跌逾1%。
道瓊工業指數早盤上揚0.4%、標普500指數小跌0.1%、那斯達克指數跌0.8%，費城半導體指數跌1.8%；台積電ADR%和輝達（Nvidia）雙雙挫低2%。
外界期待已久的Fed貨幣寬鬆周期，預料本周啟動，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員預估，降息兩碼的機率從一周前的30%，躍升至59%，降息1碼的機率則為41%。不過外界憂慮，要是加碼降息，可能代表Fed認為，經濟降溫的速度加快。
美國公債價格續揚，對政策利率較敏感的2年期公債殖利率降至兩年低點，公債價格與殖利率呈反向走勢。與此同時，彭博美元指數貶至八個多月來新低，美國和日本利差有望縮小，則提振日圓走勢。
分析師說，Fed的打算很少有這麼大的不確定性，經濟浮現疲弱跡象、但通膨遲遲未回落到Fed的2%目標值，讓官員左右為難。
蘋果重挫3%，美國銀行和摩根大通等指出，從出貨時間看來，iPhone 16 Pro機種的需求，低於去年發布的前代機種。
川普再次成為暗殺未遂的目標，他旗下的川普媒體科技集團股價走低2%。
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