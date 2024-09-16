奧迪考慮關閉布魯塞爾廠 歐盟電動車困境縮影

在比利時首都布魯塞爾，1間被德國汽車製造商奧迪（Audi）稱為其電動車計畫「搖籃」的車廠外頭，大約200名負責罷工糾察任務的員工在早晨的細雨中圍著火堆取暖。

法新社報導，奧迪正考慮關閉這座工廠。市場分析師表示，在需求低迷和中國競爭激烈的情況下，這座工廠正是歐洲電動車產業困境的寫照。

隸屬福斯汽車集團（Volkswagen）旗下的奧迪本月宣布，目前正考慮採取關閉德國生產基地的空前行動。

在3000人的飯碗懸於一線的情況下，布魯塞爾廠的員工發動一項長期罷工行動，計劃今天在首都舉行一場大型示威，其他廠也將發動罷工，以示力挺。

奧迪的布魯塞爾廠在生產內燃機汽車70年之後，於2018年開始轉型生產電動車。

現年52歲、負責罷工糾察任務的查基（KarimChawki）說：「他們搞砸了電動車。他們想要創新，我們本來是試驗廠，但他們搞砸了、行不通，我們卻成為要付出代價的人。」

歐洲預計最晚2035年底前禁止銷售燃燒化石燃料汽車，隨著最後期限一天天逼近，歐洲正加速擴大生產電動車，以推動綠色轉型。

然而，電動車的銷售卻遲遲未見起色。

根據歐盟數據，今年7月電動車新車註冊登記數量較去年同期減少了6%。部份原因是有些補助已逐步取消，但需求低迷已引發外界對電動車產業的疑慮。