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市場關注Fed會議和中國經濟 亞股走勢震盪

中央社／ 香港16日綜合外電報導

在市場關注美國聯邦準備理事會（Fed）本週降息幅度以及憂心中國經濟的情況下，投資人態度轉趨謹慎，他們在近來漲勢的基礎上勉力前進，亞股今天走勢震盪。

法新社報導，聯準會本週公布貨幣決策前，日圓今天走堅一度升破140日圓兌1美元，為2023年中以來首見。日本中央銀行日本銀行將於20日舉行決策會議。

最新數據顯示，美國上月通膨減緩速度超乎預期至2021年2月以來低點，引發外界臆測聯準會18日將宣布降息2碼，並持續寬鬆貨幣政策至明年。

儘管市場對聯準會降息2碼的預期心理升高，但部分分析師指出，聯準會這次公布貨幣決策可能會傳達決策者憂心美國經濟的訊息，尤其是最新的兩項數據顯示勞動市場轉趨疲軟。

聯準會官員對於貨幣決策守口如瓶，但暗示願意討論擴大降息幅度。前紐約聯邦儲備銀行總裁杜德里（Bill Dudley）表示，他認為「有充足的理由降息50個基點（2碼）」。

安聯投信（AllianzGI）克勞茲貝格（MichaelKrautzberger）指出：「一如其他央行，聯準會現在聚焦經濟成長，而非通膨風險，逐漸擔心政策會慢半拍：降息太慢而無法避免（經濟）衰退或成長大幅減緩。」

華爾街三大指數13日收漲，道瓊指數和標準普爾500指數距紀錄高點僅一步之遙。

亞洲的東京、上海、雅加達和首爾股市適逢假日休市，其餘開市交易的股市則是走勢震盪。香港、雪梨、台北、新加坡和馬尼拉股市收漲，威靈頓股市收跌。

聯準會 貨幣

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