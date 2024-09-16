聯準會召開決策會議前 日圓兌美元一度升破140關卡
美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開決策會議，外界普遍預期聯準會將降息，日圓兌美元匯率在聯準會決策會議前走堅，今天盤中一度升破140日圓。
法新社報導，日圓兌美元匯率觸及139.96日圓兌1美元，創2023年7月以來最強勁水準。投資人正在評估聯準會的利率計畫，目前市場辯論焦點集中在降息25個基點或50個基點。
日圓匯率7月一度觸及161.95日圓兌1美元近40年低點，引發當局進場干預拉抬日圓。
日本中央銀行「日本銀行」（Bank of Japan）決定開始調整多年來的超低利率政策後，也造成日圓走堅。
日本銀行預定20日將公布利率政策，市場多數分析師預期日本銀行繼7月底意外升息引發市場動盪之後，這次將維持利率不變。
線上金融交易平台IG市場分析師西卡莫爾（TonySycamore）指出：「連續升息可能會被視為過度積極，特別是在外界抨擊日銀強硬立場造成8月初市場震盪的情況下。」
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