零赤字預算案！堅持財政紀律 阿根廷總統準備對戰反對黨

極右派自由主義的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）周日晚間向國會提交了2025年預算案，明年就要全面削減預算赤字，即使經濟衰退也不能阻止他兌現財政紀律的承諾。但米雷伊控制的國會議席不到15%，先前已經為了撙節開支與反對黨發生激烈的政治衝突，如今又將進入新的對峙階段。

米雷伊對國會議員說：「這份預算案的基石是總體經濟學的第一條真理，也是阿根廷多年來一直忽略的真理：零赤字。」他還說，「管理意味要清理資產負債表，解除我們所繼承的債務炸彈」。

為了爭議民眾支持，米雷伊自國會直播他的演講，但部分議員的座位空置，因為強硬反對派Unión por la Patria的多數議員故意缺席。

這份預算案最終仍要看主導國會的反對派是否批准通過。米雷伊在政治上被孤立將使問題更形複雜，他必須與堅持他做出讓步的政治對手周旋數周進行談判。

該案目標是在2025年實現相當於國內生產毛額1.3%的盈餘（不含利息支付），並雄心萬丈地預測了明年經濟可以成長5%，表現將遠優於今年的萎縮3.8%，通膨也將急劇放緩，2025年的物價預計僅上漲18.3%，遠低於今年預估通膨率122.9%。

米雷伊誓言，沒有任何事能阻止他推行緊縮政策。如果總統的否決權無法阻止反對黨議員花錢，他將另找其他方法來縮減政府開支。

米雷伊上台九個月一直在大幅削減公共支出，以求恢復市場信心，他已累積近20年來未見的財政盈餘，占國內生產毛額的0.4%。

但阿根廷經濟蒙受重創，天主教大學的資料顯示，目前有近60%的阿根廷人生活於貧困之中，比12月的44%更高。米雷伊削減對各省的財政轉移支付、取消能源和運輸補助，並在高通膨下穩定薪資與年金，大體上平衡了預算。

上周，米雷伊和他的盟友阻擋住一項增加社會保障支出、但會破壞財政紀律的法案。國會8月通過該案，但米雷伊加以否決，再遊說議員削弱對該案的支持，反對黨最終未能取得三分之二的多數票推翻總統的否決。

但法案被封殺的息傳出後，首都布宜諾斯艾利斯市中心有大量憤怒的退休人員上街抗議，與防暴警察對峙。

米雷伊警告，他的財政休克療法並不容易，但認為最壞的時刻已經過去。雖然阿根廷的年通膨率還徘徊在237%左右，但米雷伊努力壓制住月通膨率，保住民眾對他的支持度，通膨率自去年12月他上任時的峰值26%降到了4%。