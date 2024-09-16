日圓升破140關卡 一年多來最強 美元指數面臨100保衛戰

日圓匯率今天盤中升破140日圓兌1美元價位，在7月觸及近38年低點後繼續擴大升勢。美元則貶至1月來最疲弱水準，反映投資人擴大押注聯準會（Fed）本周有機會降息2碼。美元指數面臨100關卡保衛戰。

日圓16日盤中一度升破140日圓，升值0.63%，報139.96日圓，是2023年7月來最強勁水準。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數盤中下滑0.31%，報100.8。

日圓本季來是G10貨幣中表現最佳的，勁升15%，因為此時投資人正為美日利差有望進一步縮減布局。Fed在18日幾乎篤定降息，問題只剩下會是降1碼或降2碼；相較下，日銀在今年二度升息後，預料本周五按兵不動。

麥格里集團駐新加坡策略師貝瑞表示，Fed降息正在倒數，風險在於可能降2碼而非1碼，這支撐了日圓匯價，「光是時間推移就會帶動美元兌日圓走貶，儘管對Fed寬鬆的預期不變」。

澳洲國民銀行策略師卡特里爾說：「我們認為新的、眼前的Fed寬鬆周期會是美元的一大逆風因素。隨著Fed寬鬆政策、在明年把利率降至中性，即便不是降到中性以下，美元也將邁向周期性走貶。」

自從日圓在7月3日觸及161.95日圓兌1美元的低點後，日圓的走勢就發生急劇變化：日圓先前劇貶，促使日本當局多次進場干預、支撐日圓，如今則迅速升值，衝擊出口商的展望，也影響日本股市走勢。

雖然日本央行本周可能不會調整利率，但彭博資訊訪調的多數經濟分析師都認為，日銀12月將再度升息。日銀在7月31日將政策利率調高至0.25%，引發8月初的全球市場動盪，從貨幣、債券到股市等一籃子資產都受到震撼。

日銀總裁植田和男9月3日時證實，如果物價符合預測，央行將會升息。一番言論支撐了日圓的反彈回升。接著，日銀貨幣政策委員會委員中川順子又在11日表示，如果經濟和物價表現符合預期，日本央行將持續調整政策環境的寬鬆程度。

許多策略師已放棄先前關於日圓弱勢的預測，並且預估會進一步升值。在7月初，一些分析師曾警告就算當局干預也無法遏止日圓頹勢，悲觀看法還預測日圓會測試170日圓兌1美元。