憂衰退來襲 投資人大買可口可樂、高露潔保平安

在美國經濟景氣可能放緩的疑慮環伺之際，投資人正買進可口可樂、高露潔等美國消費必需品類股，在市場中尋找更具防禦性質的領域。

英國金融時報報導，根據彭博的數據，包含卡夫亨氏（Kraft Heinz）、P&G和沃爾瑪等品牌家喻戶曉企業的消費必需品類股在過去八周有六周的表現勝過標普500指數大盤。

標普500消費必需品類股指數近幾天稍有回落，但9月來表現甚佳，而且創下新高。同時間，美國就業市場開始出現「第一道裂縫」，令市場爭辯本周聯準會降息幅度，也擔心美國陷入衰退。

Leuthold Group前首席策略師鮑森（Jim Paulsen）表示：「衰退顯然會促使防禦類股表現出色…強勁的經濟成長會讓它們表現落後。」

可口可樂股價今年來上漲約20%，而高露潔則上漲了約三成。在過去一個月，零售業者沃爾瑪、Target以及生活清潔劑品牌高樂氏（Clorox）股價分別上漲14.8%、9.1%和15.6%，遠遠勝過標普500指數同期間的4.5%漲幅。

BCA Research首席美國股票策略師唐克爾表示：「從歷史來看，消費必需品這類防禦族群在聯準會首度降息之前一段時間一直表現良好，因為降息通常是有足夠證據顯示經濟正在放緩。」「如果突然有數據驅散經濟準備硬著陸的想法，而且假使樂觀氛圍回籠，那麼消費必需品類股將開始表現不佳。」

摩根士丹利本月初把沃爾瑪、可口可樂和高露潔納入其股票建議清單，建議客戶聚焦「優先考慮營運效率或具有長久定價權、或兩者兼具的防禦型企業。」

這族群也受惠於投資人逐漸撤出市場上較熱門的領域 例如AI股。德意志銀行蒐集到的資金流數據顯示，投資人的布局正轉向有如債券般的防禦類股，包括消費品類股、房地產和公用事業。

在大盤多頭走勢期間，消費必需品類股通常表現落後，但當成長股開始減緩時，反而會啟動補漲。例如這類股在2022年大盤拋售期間表現出色，但在2023年下半年軟著陸題材發酵時，這類股表現不佳。