「股神」巴菲特旗下的波克夏為什麼連跌八天？

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上周五為止連跌八天，不僅創下15年來最長連跌紀錄，也從1兆美元的市值摔落下來。

波克夏價位固然已經偏高，但波克夏高層上周公布出售價值1.39億美元的股票，更加深投資人的疑慮。

波克夏副董事長詹恩（Ajit Jain）上周一以平均每股695,417.65美元的價格出售波克夏200股A股。上周三申報資料顯示，詹恩直接和間接持有的A股尚有166股，此外也持有B股。

波克夏A股上周五下跌0.5%，連續八個交易日收低，跌幅為6.2%，創下2009年6月23日來連跌最久紀錄，不過跌幅其實不重。

波克夏股價這波回落之前，也曾在9月3日為止連漲八個交易日，市值首度突破1兆美元大關，成為美國第八家達成此里程碑的上市公司。

波克夏近來動作頻頻，包括持續減少美國銀行的持股。波克夏8月也申報第2季建立Ulta Beauty 的部位。

Edward Jones 分析師 James Shanahan 上月底指出，波克夏上半年出售近980億美元的股票，主要是蘋果，同時買進約40億美元的股票。Shanahan 說，出售股票是波克夏現金持有量6月底增加至2,770億美元的最主要因素。

波克夏下半年繼續賣股票。 Shanahan 寫道：「在股東年會上，執行長巴菲特將之前出售蘋果持股歸因於稅負較高的考量。」他說：「未來稅率可能提高，也可能是波克夏第2季過後還在賣股的原因。」

Shanahan 認為，波克夏旗下所營運的公司未來會有強勁的獲利表現。他8月底便已寫道：「然而，在我們看來，目前的股價已反映這些利多因素。」