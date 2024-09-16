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Fed大降息2碼 能驅動Nvidia等美股七雄股價上漲？另一事更重要

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比起聯準會降息，對Nvidia股價漲跌更具影響力的該公司基本面因素。路透
比起聯準會降息，對Nvidia股價漲跌更具影響力的該公司基本面因素。路透

科技投資人正在評估美國聯準會本周降息的影響。聯邦公開市場委員會可能在9月18日的會議上決定展開降息周期。利率交易員目前預測，降息1碼和2碼處於拉鋸，機率均為50%，但降息2碼的機率已提高很多，上周四才28%而已。

較大幅度的降息對於蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、輝達（Nvidia）、臉書母公司Meta Platforms和特斯拉（Tesla）等美股七雄所在的大型科技股，有何影響？追蹤七雄股票的Roundhill Magnificent Seven ETF今年上漲35%，遠優於那斯達克綜合指數的18%。Nvidia今年來股價漲幅高達147%，為投資回報貢獻良多。

從歷史經驗看，利率對科技成長股影響較大，因為它們的價值大部分來自未來的獲利來源。每次升息，這些未來獲利的價值就今日的美元計算將降低，而每次降息，這些未來獲利會變得較值錢。

但降息對美股七雄的助益可能不若以往。巴隆周刊（Barron's）過去幾周進行相關性分析，研究哪種指數與公庫債券價格上升（也就是殖利率下降）最為正相關。結果發現美股七雄的相關系數是0.43，低於那斯達克100指數的0.52，再低於標普500指數的0.56，以及羅素2000指數的0.59。相關系數為1表示，指數會隨著利率下降同步走跌。

所以不要過分押注聯準會利率政策的影響力。最能驅動股價的還是基本面因素。如果一家科技公司的獲利比市場預期的遜了一大截，降息也救不了股東，股價依然會下跌。反之亦然，如果公司因為特定的產品週期，輕易超越盈利預估，股價自然上揚。

以Nvidia為例，該公司即將推出的新一代繪圖晶片Blackwell是否受歡迎，以及Blackwell產品2025年能否帶動營收大幅成長，遠比聯準會做的任何事都更重要。

指數 美股 聯準會

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