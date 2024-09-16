信用卡利率超過21% 美消費者拖欠大增 華爾街戒慎恐懼

有跡象顯示，美國民眾正愈來愈難以支應帳單，這對華爾街而言是敲響了警鐘。

道瓊社報導，消費金融放貸業者股價上周下跌，原因是主管們警告說，較低收入的貸款者正面臨無法按時還款的窘境。巴克萊銀行業會議上銀行業高層主管們沉重的發言，讓早已擔憂美國經濟狀況的投資人感到不安。

在高利率維持兩年之後，投資人一直對任何有關經濟邁向衰退的線索保持高度警戒。聯準會（Fed）預期本周展開降息，但一些投資人擔心Fed行動太遲。

道瓊社的報導整理銀行業主管有關消費者狀況的說法。報導指出，除了生鮮日用品漲價、幾乎萬物齊漲外，消費者還面臨信用卡利率上升的問題。根據Fed數據，截至5月的信用卡平均利率為21.51%，遠高於2019年的約15% 。

這有助於解釋為何有些人難以按時還款，尤其是低收入者。根據紐約聯準銀行8月的報告，去年約9.1%的信用卡餘額拖欠還款，是逾十年來最高水準。

TD Cowen分析師歐倫貝表示：「整體而言，這對收入排在後半的人而言變成一個更大的問題。」

花旗集團財務長梅森（Mark Mason）在巴克萊銀行會議上表示，花旗見到逾期未還款的情況增加，更多消費者，而且愈來愈多的消費者帳單上會有信用餘額。他說，支出成長主要是由花旗的富裕客戶所帶動。

在今年夏初，摩根大通和 Discover Financial Services主管表示，較低收入的消費者對於支出的態度更加謹慎。

服務較多低收入借貸者的信用卡發行商Bread Financial在會議上表示，預期今年底前打消壞帳率會攀升，Synchrony Financial則表示，見到打消壞帳率比疫情前還高，此外，支出在購屋、整型與雷射近視手術等金額較大的消費行為減少。打消壞帳是指信用卡發行商減計貸款餘額，原因是借貸者不可能償還。

汽車貸款業者Ally Financial執行長哈欽森表示，在7月和8月，車貸的遲繳和壞帳打消率都高於預期。他說，Ally的借款人「苦於應付生活費用，現在則應付就業環境惡化的情勢」。

Ally的股價在上周二重挫18%，迄今尚未收復跌幅。